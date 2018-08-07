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Знаменитости, женившиеся на секретаршах
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Знаменитости, женившиеся на секретаршах 

Рамблер 51 минуту назад
Романы на работе — случай совсем не редкий. Люди, которые тесно общаются день за днём, могут хорошо узнать друг друга, а потом и перейти к более близким отношениям. Классическая ситуация — роман между начальником и секретаршей. И подобное бывает не только в дамских романах или мелодрамах, но в и жизни известных людей.
1. Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин и Ирина Тинтякова. До брака с Алексеем Кудриным Ирина, имеющая журналистское образование, была секретарём пресс-атташе Анатолия Чубайса.
2. Основатель «Википедии» Джимми Уэйлс и Кейт Гэрви. Кейт — третья супруга Джимми. В момент знакомства с Джимми девушка работала секретаршей его хорошего знакомого, экс-премьер-министра Великобритании Тони Блэра.
3. Руководитель фракции партии «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронров и Ольга Радиевская. Миронов женился несколько лет назад в четвёртый раз, Ольга младше супруга на 31 год. Сначала Сергей устроил Ольгу на должность своей секретарши, а потом сделал ей предложение.
4. Итальянский тенор Лучано Паваротти и Николетта Мантовани. Девушка пришла к певцу, чтоб устроиться на работу в его фонд. После личного знакомства Паваротти нанял Николетту на работу. У них довольно быстро возникли романтические отношения, хотя разница в возрасте была более 30 лет. Роман длился десять лет, поскольку тенор был женат, но в конце концов Паваротти и Мантовани поженились.
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