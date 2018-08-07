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Пугающие предсказания Стивена Хокинга
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Пугающие предсказания Стивена Хокинга 

Рамблер 8 часов назад
Стивен Хокинг — один из самых выдающихся учёных прошлого века. Несмотря на пессимистичные прогнозы врачей, Хокинг прожил длинную жизнь и посвятил себя науке. Он сделал массу открытий, масштаб которых в полной мере оценят только потомки, но также учёный делал предсказания относительно будущего человечества и планеты. И здесь он не был оптимистом.
1. Генетически модифицированные вакцины нанесут ответный удар. Игры с ДНК опасны, потому что исследователи не знают всех отдалённых последствий воздействия генетически модифицированных препаратов на организм. И не исключено, что последствия активного внедрения таких медикаментов и вакцин будут катастрофическими.
2. Землю захватят инопланетяне. Хокинг всю жизнь занимался изучением космоса и верил в инопланетян. Учитывая число галактик и планет, где имеются подходящие условия, жизнь могла зародиться не только на Земле. И если развитые инопланетные существа доберутся до нас, то они любо уничтожат человечество, либо будут изучать его.
3. Роботы вытеснят людей. Большую часть жизни Хокинг провёл в неподвижности, и повседневные занятия и общение его с другими сильно зависели от автоматических устройств. Сам учёный не особо доверял искусственному интеллекту, хотя активно им пользовался, и предполагал, что со временем роботы станут новой формой жизни, превосходящей человеческую по всем параметрам. А поумневшие и неуязвимые физически роботы вполне могут пожелать избавиться от людей.
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