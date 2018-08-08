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Что написал в завещании Фидель Кастро
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Что написал в завещании Фидель Кастро 

Рамблер 5 часов назад
Когда в ноябре 2016 года было объявлено о кончине Фиделя Кастро, многие не поверили: казалось, что легендарный кубинский революционер будет жить вечно. Кастро стал одной из знаковых фигур прошлого века, он прожил 90 лет и, похоже, каждый его день был наполнен событиями. Вот несколько любопытных фактов об одном из самых ярких политиков в мировой истории.
1. Фидель Алехандро Кастро Рус пришёл к власти в результате революции в 33 года и беспрерывно правил Кубой 49 лет.
2. Фидель Кастро утверждал, что на него совершили 634 покушения, большую часть из которых организовало американское ЦРУ. Попытки убить политика совершались с помощью отравленных таблеток, ядовитых сигар, взрывающейся морской ракушки и пр.
3. Кастро отрастил знаменитую бороду ещё в молодости. Он сделал это исключительно с целью экономии времени на бритьё.
4. У Фиделя было отличное юридическое образование, он мог бы стать успешным высокооплачиваемым юристом, но предпочёл заниматься бесплатно делами бедняков.
5. В июне 1961 года в кубинской столице побывал Юрий Гагарин. Кастро не упустил возможности пообщаться с первым космонавтом планеты.
6. 26 сентября 1960 года на заседании Ассамблеи ООН Фидель Кастро произнёс самую длинную речь в истории организации. Она длилась 269 минут.
7. Своим завещанием Фидель Кастро запретил ставить себе памятники и называть в честь себя улицы и площади. Он сделал это, чтобы избежать культа собственной личности.
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