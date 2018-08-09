Ещё
Была ли Жанна д’Арк мужчиной
Далее:
Читайте также:
Ещё

Была ли Жанна д’Арк мужчиной 

Рамблер 5 часов назад
В городском архиве французского городка Рьём хранится реликвия — одно из подлинных писем Жанны д’Арк, в котором она просит прислать жителей города порох. Завершается письмо личной подписью народной героини. Но в отличие от других немногочисленных сохранившихся писем это украшено ещё и печатью с отпечатком пальца и волосом. В конце 19 века печать таинственным образом пропала, но исследователи всё ещё ищут её, ведь из волоса можно выделить ДНК, чтобы провести анализ и выяснить, кем же была Жанна д’Арк на самом деле.
По поводу личности Жанны дискуссии ведутся не первый век. Есть мнение, что она была незаконнорождённой дочерью королева Франции Изабеллы Баварской, а кое-кто считается, что героиня вовсе не погибла на костре. Кстати, медики интересуются фигурой д’Арк не меньше, чем историки. Какой болезнью страдала девушка, слышавшая голоса? Наряду с психическими отклонениями и эпилепсией есть и ещё один экзотический диагноз, поставленный Жанне советским генетиком В. П. Эфроимсоном. Он утверждал, что Жанна д’Арк на самом деле была мужчиной.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живет мозг после смерти тела7
Кто станет мировым лидером, если исчезнут США
Древние создания, которые все еще существуют2
Зачем Япония покупала у СССР битое стекло36
«От тебя несет»: как вел себя при смерти Стив Джобс113
Видео
01:23
Что происходит в сумке кенгуру на самом деле
Истории
01:26
В небе над Люксембургом заметили НЛО
Безумный мир
00:33
Почему «танцующий миллионер» ходит в купальнике
Люди
04:34
Факты, которые изменят вашу жизнь
Безумный мир
05:49
Конфузы с одеждой спортсменов
Люди
11:37
Подделки 20 века, в которые все верили
Безумный мир
05:32
Была ли Жанна д’Арк мужчиной
Люди
03:00
Зачем Япония покупала у СССР битое стекло
Истории
04:08
Что стало с героями самых известных мемов
Люди
03:11
Исторические загадки, которым нашлись объяснения
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение