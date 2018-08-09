Была ли Жанна д’Арк мужчиной

В городском архиве французского городка Рьём хранится реликвия — одно из подлинных писем Жанны д’Арк, в котором она просит прислать жителей города порох. Завершается письмо личной подписью народной героини. Но в отличие от других немногочисленных сохранившихся писем это украшено ещё и печатью с отпечатком пальца и волосом. В конце 19 века печать таинственным образом пропала, но исследователи всё ещё ищут её, ведь из волоса можно выделить ДНК, чтобы провести анализ и выяснить, кем же была Жанна д’Арк на самом деле.

По поводу личности Жанны дискуссии ведутся не первый век. Есть мнение, что она была незаконнорождённой дочерью королева Франции Изабеллы Баварской, а кое-кто считается, что героиня вовсе не погибла на костре. Кстати, медики интересуются фигурой д’Арк не меньше, чем историки. Какой болезнью страдала девушка, слышавшая голоса? Наряду с психическими отклонениями и эпилепсией есть и ещё один экзотический диагноз, поставленный Жанне советским генетиком В. П. Эфроимсоном. Он утверждал, что Жанна д’Арк на самом деле была мужчиной.