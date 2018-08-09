Конфузы с одеждой спортсменов

За спортивными баталиями следят миллионы зрителей, но иногда итоги состязаний уходят на второй план, заслоняемые пикантными ситуациями или конфузами. Очень часто забавные истории связаны с костюмами участников соревнований.

1. Джиллиан Кук и обнажённая «пятая точка». В 2010 году в Сент-Морице на швейцарском этапе Кубка мира по бобслею и скелетону девушка случайно обнажила ягодицы: когда она готовилась к старту, обтягивающий костюм из спандекса лопнул в самом неподходящем месте.

2. Екатерина Рублёва и прокат топлес. В 2009 году фигуристы Екатерина Рублёва и Иван Шефер принимали участие в чемпионате Европы. Во время исполнения обязательной программы у платья Екатерины оборвалась лямка, обнажив грудь фигуристки.

3. Хенрик Харлаут и упавшие штаны. Участник шведской команды по фристайлу попал в неприятную ситуацию во время Олимпиады в Сочи в 2014 году. При выполнении одного из прыжков у молодого человека слетела амуниция, показав нижнее бельё.