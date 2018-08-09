Ещё
Конфузы с одеждой спортсменов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Конфузы с одеждой спортсменов 

Рамблер 4 часа назад
За спортивными баталиями следят миллионы зрителей, но иногда итоги состязаний уходят на второй план, заслоняемые пикантными ситуациями или конфузами. Очень часто забавные истории связаны с костюмами участников соревнований.
1. Джиллиан Кук и обнажённая «пятая точка». В 2010 году в Сент-Морице на швейцарском этапе Кубка мира по бобслею и скелетону девушка случайно обнажила ягодицы: когда она готовилась к старту, обтягивающий костюм из спандекса лопнул в самом неподходящем месте.
2. Екатерина Рублёва и прокат топлес. В 2009 году фигуристы Екатерина Рублёва и Иван Шефер принимали участие в чемпионате Европы. Во время исполнения обязательной программы у платья Екатерины оборвалась лямка, обнажив грудь фигуристки.
3. Хенрик Харлаут и упавшие штаны. Участник шведской команды по фристайлу попал в неприятную ситуацию во время Олимпиады в Сочи в 2014 году. При выполнении одного из прыжков у молодого человека слетела амуниция, показав нижнее бельё.
4. Ольга Граф и расстёгнутый костюм. Конькобежка из России Ольга Граф на дистанции 3000 метров пришла третьей, завоевав бронзовую медаль. Но, видимо, во время забега она разгорячилась, поэтому после финиша смело расстегнула куртку чуть ли не до пояса. Правда, девушка довольно быстро поняла оплошность и, смутившись, тут же застегнула костюм.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живет мозг после смерти тела7
Кто станет мировым лидером, если исчезнут США
Древние создания, которые все еще существуют2
Зачем Япония покупала у СССР битое стекло36
«От тебя несет»: как вел себя при смерти Стив Джобс113
Видео
01:23
Что происходит в сумке кенгуру на самом деле
Истории
01:26
В небе над Люксембургом заметили НЛО
Безумный мир
00:33
Почему «танцующий миллионер» ходит в купальнике
Люди
04:34
Факты, которые изменят вашу жизнь
Безумный мир
05:49
Конфузы с одеждой спортсменов
Люди
11:37
Подделки 20 века, в которые все верили
Безумный мир
05:32
Была ли Жанна д’Арк мужчиной
Люди
03:00
Зачем Япония покупала у СССР битое стекло
Истории
04:08
Что стало с героями самых известных мемов
Люди
03:11
Исторические загадки, которым нашлись объяснения
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение