Конфузы с одеждой спортсменов 

За спортивными баталиями следят миллионы зрителей, но иногда итоги состязаний уходят на второй план, заслоняемые пикантными ситуациями или конфузами. Очень часто забавные истории связаны с костюмами участников соревнований.
1. Джиллиан Кук и обнажённая «пятая точка». В 2010 году в Сент-Морице на швейцарском этапе Кубка мира по бобслею и скелетону девушка случайно обнажила ягодицы: когда она готовилась к старту, обтягивающий костюм из спандекса лопнул в самом неподходящем месте.
2. Екатерина Рублёва и прокат топлес. В 2009 году фигуристы Екатерина Рублёва и Иван Шефер принимали участие в чемпионате Европы. Во время исполнения обязательной программы у платья Екатерины оборвалась лямка, обнажив грудь фигуристки.
3. Хенрик Харлаут и упавшие штаны. Участник шведской команды по фристайлу попал в неприятную ситуацию во время Олимпиады в Сочи в 2014 году. При выполнении одного из прыжков у молодого человека слетела амуниция, показав нижнее бельё.
4. Ольга Граф и расстёгнутый костюм. Конькобежка из России Ольга Граф на дистанции 3000 метров пришла третьей, завоевав бронзовую медаль. Но, видимо, во время забега она разгорячилась, поэтому после финиша смело расстегнула куртку чуть ли не до пояса. Правда, девушка довольно быстро поняла оплошность и, смутившись, тут же застегнула костюм.