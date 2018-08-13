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Куда пропала кинозвезда 90-х Александра Колкунова
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Куда пропала кинозвезда 90-х Александра Колкунова 

Умная 1 час назад
Эта яркая актриса стала по-настоящему известной в 1990-х годах. Произошло это благодаря роли Саши в популярном в то время боевике «Фанат» (2 часть), а также роли Ольги Силиной в мелодраме «Ночные забавы». Одной из последних работ Колкуновой стала историческая картина «Ермак», премьера которой состоялась в 1996 году. С того момента Александра больше не появлялась на отечественных экранах.

В кино с 16 лет

Александра Колкунова родилась в 1969 году в Москве. Ее родители были известными театральными артистами. Отец Михаил Порфирьевич Колкунов служил в столичном театре Сатиры, а также у Романа Виктюка. Мать Елена Кайранская играла на сцене театра имени Моссовета. Поэтому для обоих не стал сюрпризом тот факт, что их дочь решила выбрать аналогичную профессию. Тем более, что у Александры были для этого все данные.
Дебютным фильмом Александры Колкуновой стала музыкальная картина 1985 года режиссера Виктора Волкова «Танцы на крыше». Тогда юной актрисе едва исполнилось 16 лет. С тех пор Александра стала активно сниматься в кино.

«Ночные забавы»

Несмотря на то, что в большинстве своем Колкуновой доставались роли второго плана или вообще эпизоды, она сумела привлечь к себе внимание зрителей. Так Александра Михайловна сыграла Сашу во второй части популярного боевика 1989 года «Фанат», а также в криминальной драме «Алмазы шаха», в социальных мелодрамах «Запомните меня такой» и «Мужские портреты» и многих других.
Однако настоящая известность к актрисе пришла благодаря ее участию в 2-хсерийной картине режиссеров Ускова и Краснопольского «Ночные забавы». Тогда партнерами Колкуновой по съемочной площадке оказались такие звезды отечественного кинематографа как Евгений Евстигнеев, Альберт Филозов, Валентин Гафт и Ирина Алферова.

Экстрасенс

Казалось бы, впереди актрису ждет невероятный успех. Но на самом взлете своей карьеры Александра Колкунова исчезла с экрана. Одной из последних ее работ стало участие в очень дорогостоящем проекте, историческом сериале «Ермак». Кстати, именно в «Ермаке» Евгений Евстигнеев также исполнил свою последнюю роль — Ивана Грозного. Колкунова же сыграла там красавицу Фариду. Фильм делали почти 10 лет. После премьеры «Ермака» Александра Михайловна сниматься перестала.
Актриса зарегистрировала брак с гражданином США и переехала за океан. Вместе с мужем она занималась в Америке бизнесом. Однако отношения не заладились, и супруги расстались. После этого Колкунова еще дважды выходила замуж.
В данный момент у нее трое детей. Сейчас она занимается экстрасенсорикой и владеет несколькими салонами данной направленности в США и Канаде.
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