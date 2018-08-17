Эксперимент с электронным голосованием может пройти в Москве в 2019 году

МОСКВА, 17 августа. / ТАСС /. Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве будет инициировать проведение в столице на следующих выборах эксперимента по электронному голосованию с электронной картой избирателя, которая может быть создана по аналогии с паспортом болельщика (Fan ID). Об этом сообщил журналистам в пятницу глава штаба, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в рамках всероссийского конгресса наблюдателей.

"Мы будем ставить вопрос о том, что в Москве на следующих выборах должен пройти эксперимент «Электронная карта избирателя». Когда не нужно создавать выездные участки, не нужно продлевать время голосования: где бы вы ни находились, если вы москвич, с этой картой одноразовой вы заходите в интернет, получаете на свой телефон код доступа и голосуете с того места, где бы вы ни были — в Липецке, Вашингтоне, Нью-Йорке", — сказал он.

Венедиктов пояснил, что в 2019 году, когда пройдут выборы Московской городской думы , этот эксперимент может быть проведен в одном округе. Он добавил, что главное в вопросе электронного голосования — доверие избирателей. «Чтобы никто не подумал, что его голос украли или что несколько раз проголосовали, не сняли персональные данные. Это должна быть защищенная история», — подчеркнул он.

По словам Венедиктова, общественников на эксперимент с электронной картой избирателя вдохновил паспорт болельщика, применявшийся в ходе чемпионата мира по футболу в России летом этого года.