«Нелепые» решения, обогатившие людей

Иногда внезапное озарение заставляет людей принимать неожиданные решения. Они могут привести к провалу или огромной удаче. Именно внезапность и парадоксальность решений сделала этих людей миллионерами.

1. Стивен Кинг известен как «Король ужасов». Этот плодовитый писатель написал множество роман, которые стали бестселлерами и по которым снимаются успешные фильмы. Первый роман Стивена жёстко раскритиковали, поэтому он вынужден бы работать в прачечной и подрабатывать репетиторством. Однако писательство он не бросил и настойчиво ходил по издательствам, предлагая свои произведения. Очередной раскритикованный роман «Кэрри» он в ярости просто выбросил в мусорку, но жена убедила Кинга пойти ещё в одно издательство. Там роман приняли, и это стало началом блестящей карьеры Кинга, который сегодня является миллионером и самым богатым автором за всю историю литературы.