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«Нелепые» решения, обогатившие людей
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«Нелепые» решения, обогатившие людей 

Рамблер 3 часа назад
Иногда внезапное озарение заставляет людей принимать неожиданные решения. Они могут привести к провалу или огромной удаче. Именно внезапность и парадоксальность решений сделала этих людей миллионерами.
1. Стивен Кинг известен как «Король ужасов». Этот плодовитый писатель написал множество роман, которые стали бестселлерами и по которым снимаются успешные фильмы. Первый роман Стивена жёстко раскритиковали, поэтому он вынужден бы работать в прачечной и подрабатывать репетиторством. Однако писательство он не бросил и настойчиво ходил по издательствам, предлагая свои произведения. Очередной раскритикованный роман «Кэрри» он в ярости просто выбросил в мусорку, но жена убедила Кинга пойти ещё в одно издательство. Там роман приняли, и это стало началом блестящей карьеры Кинга, который сегодня является миллионером и самым богатым автором за всю историю литературы.
2. Илон Маск выгодно продал первые две свои компании и стал миллионером. Он мог бы вложить деньги в какой-то фонд и спокойно наслаждаться жизнью. Вместо этого Илон все средства вложил в создание трёх новых и довольно рискованных компаний: SpaceX, Tesla и SolarCity. Друзья отговаривали Маска от этой нелепой, на первый взгляд, затеи, но он настоял на своём. Сейчас Илон Маск — миллиардер, серьёзно намеревающийся заполонить города электромобилями и колонизировать Марс и уже сделавший к этому первый шаг.
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