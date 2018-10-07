Кем же был Стивен Хокинг

14 марта 2018 года в возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг . О смерти знаменитого физика объявили мировые СМИ, и эта новость стала трагической для миллионов его поклонников. Хокинг был кумиров не только для учёных, но и для обычных людей, которых восхищала его стойкость. Вот несколько фактов о необыкновенном исследователе и потрясающем человеке Стивене Хокинге.

1. Когда Стивену был 21 год, врачи диагностировали у него боковой амиотрофический склероз и дали ему не больше трёх лет жизни.

2. Школьные оценки девятилетнего Хокинга были одними из худших в классе. Мальчик принялся за учёбу и улучшил показатели, но в лидеры не выбился.

3. Юный Стивен увлекался спортом, а во время учёбы в Оксфорде был членом команды по гребле.

4. В 1985 году после трахеостомии, которую провели медики после воспаления лёгких, Хокинг лишился возможности говорить.

5. В 1979 году Стивен Хокинг занял должность Лукасовского профессора математики в Кембридже. С 1669 по 1702 год её занимал Исаак Ньютон

6. Физик всегда придерживался атеистических взглядов. В 1981 году он общался с Папой Римским, и тот высказал неодобрение взглядами Хокинга, но учёного это не поколебало.

7. Хокинг верил, что инопланетные цивилизации существуют, но опасался, что рано или поздно пришельцы уничтожат человечество.