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Конфузы британской королевской семьи
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Конфузы британской королевской семьи 

Рамблер 43 минуты назад
Члены королевской семьи Великобритании всегда находятся под прицелом камер журналистов. Высокий статус монарших особ обязывает их вести себя подобающе, но ведь и аристократы — самые обычные живые люди. Даже приближённые королевы время от времени попадают в нелепые ситуации, и иногда конфузы оказываются запечатлёнными папарацци.
1. Принц Гарри только недавно остепенился и обзавёлся супругой, но прежде он был сущим кошмаром для папы Чарльза и бабушки Елизаветы. Его выходки, которые регулярно становились достоянием общественности выводили из себя всех родственников.
2. Кейт Миддлтон давно признали иконой стиля, но даже у неё бывают проколы. То она пытается в чрезмерно узкой юбке играть в бейсбол, то ветер задирает подол её наряда.
3. Фотография, которую случайно сделал журналист во время бракосочетания принца Уильяма и Кейт, стала по-настоящему вирусной. Кажется, что молодые супруги на глазах публики занялись чем-то очень интимным, но на самом деле фотограф выбрал неудачный ракурс.
4. Новоявленная герцогиня герцогиня Сассекская, супруга принца Гарри Меган Маркл сразила публику одной пуговицей. Когда девушка прибыла на свадьбу друга Гарри Чарльза ван Страубензи, у неё расстегнулась пуговица на блузке, что запечатлели очевидцы. Поклонники герцогини приникли к экранам телевизоров и мониторам, рассматривая её нижнее бельё.
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