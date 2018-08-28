Какие проблемы привозят космонавты из космоса

Выход в космическое пространство сегодня стал для космонавтов обыденностью. А что происходит в это время с телом и что будет, окажись человек в космосе без скафандра?

1. После пребывания в космосе ослабляется иммунитет. Исследования, проведённые на 23 космонавтах, побывавших на космической станции, подтвердили, что пребывание на орбите ослабляет здоровье. После возвращения на Землю иммунная система нуждается в восстановлении в течение некоторого времени.

2. В космосе истончается кожа. Многие космонавты после возвращения из космоса жаловались врачам, что кожа стало более сухой и часто чешется. И это не кажущееся явление, кожа действительно истончается на орбите, что и доказали учёные с помощью подопытных мышей.

3. Зрение становится хуже. Космонавты, которые проводили на станции по несколько недель, после возвращения испытывали временные проблемы со зрением. А вот длительное пребывание на станции приводит к более сложным заболеваниям глаз, которые требуется лечить медикаментами. Виной тому отсутствие гравитации, из-за чего все жидкости организма приливают к верней части тела. Повышение внутричерепного давления оказывает негативное влияние и на зрительные нервы.