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Какие проблемы привозят космонавты из космоса
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Какие проблемы привозят космонавты из космоса 

Рамблер 14 часов назад
Выход в космическое пространство сегодня стал для космонавтов обыденностью. А что происходит в это время с телом и что будет, окажись человек в космосе без скафандра?
1. После пребывания в космосе ослабляется иммунитет. Исследования, проведённые на 23 космонавтах, побывавших на космической станции, подтвердили, что пребывание на орбите ослабляет здоровье. После возвращения на Землю иммунная система нуждается в восстановлении в течение некоторого времени.
2. В космосе истончается кожа. Многие космонавты после возвращения из космоса жаловались врачам, что кожа стало более сухой и часто чешется. И это не кажущееся явление, кожа действительно истончается на орбите, что и доказали учёные с помощью подопытных мышей.
3. Зрение становится хуже. Космонавты, которые проводили на станции по несколько недель, после возвращения испытывали временные проблемы со зрением. А вот длительное пребывание на станции приводит к более сложным заболеваниям глаз, которые требуется лечить медикаментами. Виной тому отсутствие гравитации, из-за чего все жидкости организма приливают к верней части тела. Повышение внутричерепного давления оказывает негативное влияние и на зрительные нервы.
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