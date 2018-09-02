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Тест: хорошо ли вы учились в школе
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Тест: хорошо ли вы учились в школе 

Рамблер 2 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Первого сентября отмечается День знаний. Школьники всей страны готовятся к началу учебного года: собирают ранцы, наглаживают форму, выбирают цветы для учителя. Кто-то ждет этот день с волнением и радостью, а кто-то страшно огорчается из-за того, что каникулы подошли к концу и лето наступит нескоро.
И даже для бывших школьников, которые с трудом припоминают имена учителей и одноклассников, этот день все равно является особенным. Мы предлагаем ненадолго отвлечься от повседневной суеты рабочих будней и представить себя за школьной партой, но без двойных листочков, ручек и пугающей тишины, которая обычно воцарялась на контрольных. Кстати, подглядывать в учебнике и списывать у соседа тоже можно.
Пройдите наш тест, чтобы проверить, хорошо ли вы помните школьную программу или требуется кое-что повторить. Поехали!
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