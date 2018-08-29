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Миллиардеры, потерявшие всё
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Миллиардеры, потерявшие всё 

Рамблер 9 часов назад
На то, чтобы сколотить огромное состояние, уходят годы. А вот разориться можно буквально за пару недель. Эти поучительные истории лишний раз подтверждают, что один неосторожный шаг порой приводит к полному краху.
1. Эйке Батиста. Бразильский бизнесмен в 2012 году стал самым богатым человеком страны. Он разбогател на добыче полезных ископаемых, к началу десятых годов его состояние оценивалось в 34 миллиарда долларов. Из-за падения курса акций в 2013-2014 годах Батиста разорился и сейчас числится должником.
2. Берг Гудмундссон. Когда-то он был вторым по объёму состояния бизнесменом в Исландии. Однако полтора миллиарда долларов Гудмундссон растерял, погрязнув в кредитах и долгах. В конце нулевых финансовая система Исландии обрушилась, что повлекло за собой и крах бизнесмена. В 2009 году Гудмундссон объявил себя банкротом.
3. Антон Шеклер. Бывший мясником немецкий рабочий Шеклер случайно попал в аптечный бизнес и сумел подняться. Аптечная сеть из 13 000 заведений, созданная предпринимателем, имела ежегодный оборот 10 миллиардов долларов. Однако аптеки Шеклера не выдержали конкуренции, и в 2012 году бизнесмен признал себя банкротом.
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