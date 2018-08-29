Исторические личности, сошедшие с ума

В 2009 году венгерский учёные сообщили, что нашли ген, одновременно связанный с гениальностью и безумием. Очевидно, именно поэтому гениям свойственны те или иные формы психических расстройств, начиная от депрессии и заканчивая шизофренией.

1. Художник Винсент Ван Гог. У Ван Гога был целый букет недугов: он страдал депрессией, биполярным расстройством, эпилепсией и шизофренией. Поздние работы художника многие считали бесталанной мазнёй, но сейчас они имеют колоссальную ценность.

2. Микеланджело Буонарроти. Один из гениев эпохи Возрождения, по предположениям учёных, имел тяжёлую форму аутизма. Такой вывод исследователи сделали, опираясь на феноменальную одержимость Микеланджело работой. Его не интересовало ничего помимо творчества, включая общение с другими людьми.

3. Людвиг ван Бетховен . Немецкий композитор — один из самых исполняемых в мире. Он начал терять слух в 26 лет, и, когда понял, что его глухота неизлечима, попытался покончить с собой. Специалисты предполагают, что к попытке суицида его сподвигло биполярное расстройство.