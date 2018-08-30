Ещё
Из-за чего Ломоносов с немцами подрался
Далее:
Читайте также:
Ещё

Из-за чего Ломоносов с немцами подрался 

Кириллица 2 часа назад
Фото: Кириллица
В Академии наук, которая к тому моменту существовала уже 16 лет, не было ни одного русского, только немцы. Требовались русские академики — для отчетности, так как Петр Академию наук создал, чтоб русских выучить. Ломоносов пришелся очень кстати.
Начальник канцелярии Шумахер (который потом до конца своих дней локти кусал, что взял на свою голову Ломоносова, и стал злейшим его врагом), принял его с большой радостью. Но вскоре ситуация изменилась: во-первых, выяснилось, что Ломоносов гораздо образованнее всех академиков — половина из них даже латыни не знали. Во-вторых, он выяснил, что в Академии наук процветает коррупция: суммы, направленные на научные открытия, просто списывались, а расходование огромного бюджета никак не проверялось.
Ломоносов начал немцев воспитывать и устраивать скандалы, не боясь применять кулаки. За один такой скандал Ломоносова посадили на несколько месяцев в тюрьму, где он, кстати, писал стихи. Когда он вновь вернулся в Академию, жалование ему на целый год урезали в два раза — в воспитательных целях.
Кириллица: последние новости
Евдокия Стрешнева: русская версия Золушки Почему русские всегда носили бороду Как Николай I стал главой лютеран
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Т-70: на чем на самом деле воевали на Курской дуге27
Тест: хорошо ли вы учились в школе4
Как выглядели эротические открытки 100 лет назад4
Наташа Кампуш: 8 лет в плену у маньяка21
18 фото об очень творческой натуре сантехников5
Видео
09:02
Американские тайники каторжников
Вещи
00:14
Натужно рычащая собака вызвала восторг в Сети
Безумный мир
04:29
Ядерные испытания, которые пошли не по плану
Истории
02:52
На Сахалине рыбаки спасли жизнь акуле
Безумный мир
07:24
Куда бежать, когда зомби распоясаются
Безумный мир
06:19
Что запрещено делать в школах
Безумный мир Места
10:09
Тайны самых странных статуй
Места
07:18
Кого едят белки и лошади
Безумный мир
04:19
Скульптуры, которые двигаются сами по себе
Вещи
00:05
Пугающее отражение в зеркале озадачило Сеть
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение