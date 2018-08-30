15 пронзительных цитат Иосифа Кобзона 

Есть люди, которых мы называем символами эпохи. Монументальные, величественные, они оставляют свой значимый след в истории на много поколений. Таким человеком безусловно был народный артист СССР Иосиф Кобзон — официальный голос Советского Союза, лирический баритон нашей эстрады, на песнях которого выросли наши дедушки и бабушки. Сегодня, в день его смерти, редакция «Ридуса» скорбит вместе с близкими и вспоминает самые известные жизненные цитаты певца.
О России
1. «Нужно любить страну. Даже если Родина-мать не совсем здорова, нужно сделать всё для того, чтобы поднять ее на ноги».
2. «Я живу в России, и я горжусь тем, чем богата моя страна, ведь, кроме недр, есть ещё интеллектуальное и духовное богатство».
О музыке
3. «Вот вы, когда целуетесь, вы волнуетесь? Сцена — это тоже самое. Это секс, это наркотик! Разве можно получить кайф, если вы что-то без желания делаете?»
4. «Душа будет петь, пока я жив».
Об искусстве
5. «Корпоративы я бы просто убил, потому что они убили искусство».
6. «Легко утратить традиции, растерять накопленное за столетия, а кто потом ответит за бездуховность наших детей и внуков?»
О любви и сексе
7. «Любовь в моей жизни значит очень много, она играет наиглавнейшую роль. У меня ко всему любовь. Я люблю состояние любви».
8. «Но ничего хорошего в гомосексуализме нет. Что поделать, это болезнь века».
9. «Бог не зря сделал нас разнополыми, поэтому всё должно происходить, как природа диктует, а всё остальное — извращение».
О характере
10. «Не в моём характере пасовать перед подлецами и негодяями».
11. «Никогда не применял ничего тяжелее кулаков».
12. «Спланировать поступки невозможно, это порыв души, который возникает из ниоткуда — от внутреннего состояния, от воспитания».
О жизни и судьбе
13. «Биография уже написана, всё предначертано. Меня Бог хранит. Если я нужен в этом мире, нужен своей семье, значит, со мной ничего не произойдет.»
14. «Экстремальные обстоятельства, и только они, сближают народ».
15. «Меня можно отправить в могилу, но не вычеркнуть из биографии страны».