15 пронзительных цитат Иосифа Кобзона

Есть люди, которых мы называем символами эпохи. Монументальные, величественные, они оставляют свой значимый след в истории на много поколений. Таким человеком безусловно был народный артист СССР Иосиф Кобзон — официальный голос Советского Союза, лирический баритон нашей эстрады, на песнях которого выросли наши дедушки и бабушки. Сегодня, в день его смерти, редакция «Ридуса» скорбит вместе с близкими и вспоминает самые известные жизненные цитаты певца.

О России

1. «Нужно любить страну. Даже если Родина-мать не совсем здорова, нужно сделать всё для того, чтобы поднять ее на ноги».

2. «Я живу в России, и я горжусь тем, чем богата моя страна, ведь, кроме недр, есть ещё интеллектуальное и духовное богатство».

О музыке

3. «Вот вы, когда целуетесь, вы волнуетесь? Сцена — это тоже самое. Это секс, это наркотик! Разве можно получить кайф, если вы что-то без желания делаете?»

4. «Душа будет петь, пока я жив».

Об искусстве

5. «Корпоративы я бы просто убил, потому что они убили искусство».

6. «Легко утратить традиции, растерять накопленное за столетия, а кто потом ответит за бездуховность наших детей и внуков?»

О любви и сексе

7. «Любовь в моей жизни значит очень много, она играет наиглавнейшую роль. У меня ко всему любовь. Я люблю состояние любви».

8. «Но ничего хорошего в гомосексуализме нет. Что поделать, это болезнь века».

9. «Бог не зря сделал нас разнополыми, поэтому всё должно происходить, как природа диктует, а всё остальное — извращение».

О характере

10. «Не в моём характере пасовать перед подлецами и негодяями».

11. «Никогда не применял ничего тяжелее кулаков».

12. «Спланировать поступки невозможно, это порыв души, который возникает из ниоткуда — от внутреннего состояния, от воспитания».

О жизни и судьбе

13. «Биография уже написана, всё предначертано. Меня Бог хранит. Если я нужен в этом мире, нужен своей семье, значит, со мной ничего не произойдет.»

14. «Экстремальные обстоятельства, и только они, сближают народ».

15. «Меня можно отправить в могилу, но не вычеркнуть из биографии страны».