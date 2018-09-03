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Мрачные секреты Чингисхана
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Мрачные секреты Чингисхана 

Рамблер 22 часа назад
Великий хан Монгольской империи Чингисхан прожил довольно долго и успел устрашить мир и покорить значительную его часть. Европа в начале тринадцатого века жила с оглядкой на могучего азиатского правителя и ежедневно ожидала его нашествия. Великий хан прославился невероятной жестокостью и ни один тиран в истории не сравниться с ним. Эти мрачные тайны Чингисхана заставят вздрогнуть даже самых стойких.
1. 40 000 000 человек уничтожила армия Чингисхана. На то время это была десятая часть населения Земли.
2. Отец Чингисхана погиб при побеге на соседнее селение, поэтому мать воспитывала семерых детей сама. Девятилетний будущей властелин половины мира убил брата из-за того, что он не поделился с ним едой.
3. В захваченных племенах для Чингисхана отбирали самых красивых девушек не старше 15 лет, а в гареме хана было несколько тысяч наложниц, причём почти каждая имела от него ребёнка. Потомство Чингисхана поистине неисчислимо!
4. Первые походы Чингисхана завершались полным истреблением захваченных народов. Воины не щадили ни женщин, ни детей.
5. Порядок в империи Чингисхан поддерживал с помощью религии. Правитель сам изучал основы разных религий и разрешал всем, кто жил на территории империи, исповедовать любую религию.
6. Достоверно неизвестно, как выглядел Чингисхан. Историки единодушно сходятся лишь в одном: он был рыжеволосым.
7. Не могут учёные ответить и на вопрос о причине смерти тирана. По одной из версий, его убила наложница.
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