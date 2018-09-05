Огромные выигрыши в лотереи, сломавшие судьбы

Что бы вы сделали, выиграв в лотерею? Наверняка у вас масса грандиозных планов. У этих счастливчиков тоже были прекрасные задумки, однако выигрыш в лотерею не привёл их к счастью.

1. 750 000 долларов в 2010 году в США выиграл мигрант-нелегал. Из опасений, что его вышлю на родину в Гватемалу, он не стал забирать деньги сам, а попросил сделать это начальника. Мужчина забрал выигрыш, но отдал его подчинённому, заявив, что лотерейный билет был куплен для него. В 2012 году сул восстановил справедливость, но вряд ли все эти приключения обрадовали «везунчика».

2. 10 000 000 фунтов стерлингов в 2002 году в Великобритании выиграл мусорщик Майкл Кэрролл . Майкл тут же купил дорогой автомобиль и начал участвовать в гонках на выживание. Большие суммы уходили у парня на наркотики и женщин, что неоднократно приводило его в тюрьму. В конце концов деньги закончились, а Майкл снова стал мусорщиком.

3. 315 000 000 долларов в 2002 году в США выиграл Джек Уиттакер. Джек полюбил красивую жизнь и увлёкся алкогольными напитками и посещением стрип-клубов. Несколько месяцев спустя, когда Джек был в очередном таком заведении, воры разбили его машину и украли из неё портфель, в котором было полмиллиона долларов. Уиттакер регулярно выдавал внучке по 50 000 долларов на карманные расходы, девушка пристрастилась к наркотикам и спустя 2 год умерла. Ещё через несколько лет брак Джека распался, а его единственная дочь скончалась.

Посмотрите видео и узнайте, кого ещё большие случайные деньги не сделали счастливым.