Что известно о Джоне Кеннеди

35-й президент США Джон Фицджеральд Кеннеди погиб 20 ноября 1963 года в возрасте 46 лет от выстрела фанатика. Смерть Кеннеди до сих пор вызывает ожесточённые споры, но она же сделала политика одним из самых популярных в истории. В его часть названы аэропорты и институты, корабли и остров. Имя Кеннеди носит космический центр НАСА в штате Флорида, он изображён на монетах и марках, увековечен в кинематографе и компьютерных играх. А вот ещё несколько фактов о жизни Джона Кеннеди.

1. В семейном кругу Джона называли Джеком.

2. В 1946 году Кеннеди избрали в палату конгрессменов. Позднее он ещё трижды займёт этот пост.

3. Кеннеди добился запрещения ядерных испытаний, а проведённые им социальные реформы превратили Джона в любимца нации.

4. Кеннеди обожал кубинские сигары.

5. Джон — самый молодой и самый богатый президент в истории США. Также он — единственный президент-католик, все предшественники и последующие президенты страны были протестантами.

6. Все доходы, полученные на посту сенатора, а позже и не посту президента, Кеннеди отдал на благотворительность.