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Что известно о Джоне Кеннеди
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Что известно о Джоне Кеннеди 

Рамблер 3 часа назад
35-й президент США Джон Фицджеральд Кеннеди погиб 20 ноября 1963 года в возрасте 46 лет от выстрела фанатика. Смерть Кеннеди до сих пор вызывает ожесточённые споры, но она же сделала политика одним из самых популярных в истории. В его часть названы аэропорты и институты, корабли и остров. Имя Кеннеди носит космический центр НАСА в штате Флорида, он изображён на монетах и марках, увековечен в кинематографе и компьютерных играх. А вот ещё несколько фактов о жизни Джона Кеннеди.
1. В семейном кругу Джона называли Джеком.
2. В 1946 году Кеннеди избрали в палату конгрессменов. Позднее он ещё трижды займёт этот пост.
3. Кеннеди добился запрещения ядерных испытаний, а проведённые им социальные реформы превратили Джона в любимца нации.
4. Кеннеди обожал кубинские сигары.
5. Джон — самый молодой и самый богатый президент в истории США. Также он — единственный президент-католик, все предшественники и последующие президенты страны были протестантами.
6. Все доходы, полученные на посту сенатора, а позже и не посту президента, Кеннеди отдал на благотворительность.
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