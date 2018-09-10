Как лучшие пилоты мира спасают пассажиров

70 процентов авиакатастроф происходит во время взлёта и посадки. Но даже в опасных ситуациях катастрофы можно избежать, если пилот обладает достаточным опытом и мастерством. Может показаться, что при нынешнем развитии авиастроения ветер не может быть помехой тяжёлому современному лайнеру с мощными двигателями. Но стоит посмотреть хотя бы несколько роликов, демонстрирующих процесс посадки при сильном ветре, как становится ясно, что пилоты — настоящие мастера своего дела.

1. Огромный аэробус А-380 чуть не вылетел со взлётно-посадочной полосы во время приземления в Дюссельдорфе. Когда лайнер садился, в районе бушевал ураган Ксавье. Сильный порыв ветра толкнул аэробус так, что тот чуть не соскочил на обочину.

2. Приземление в аэропорту Праги надолго запомниться пассажирам, прилетевшим в чешскую столицу на «Боинге-767». Порывы ветра не позволили самолёту приземлиться с первой попытки, хотя он уже коснулся шасси земли, поэтому пилоты вынуждены были снова поднять в воздух и сесть со второй попытки.

3. Очередное происшествие засняли в Дюссельдорфе, когда там разыгрался ураган «Фредерике» в 2018 году. В эпицентре урагана, буйствовавшего в Нидерландах и на севере Германии, скорость ветра достигала 140 км/ч, поэтому самолёты, которые уже успели подняться в воздух, отправляли в другие аэропорты. В Дюссельдорфе скорость ветра была «всего» 110 к/ч, и пилотам во время посадки там пришлось несладко.

Посмотрите видео и понаблюдайте за другими опасными посадками.