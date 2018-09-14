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Докажите, что вы приличный человек: тест
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Докажите, что вы приличный человек: тест 

Рамблер 14 сентября 2018
Фото: Depositphotos
Важно ли соблюдать этикет? Знание правил поведения в обществе поможет вам проявить себя в лучшем свете. Если человек соблюдает эти негласные правила, можно понять уровень его культурного развития и воспитания. Знание этикета поможет произвести впечатление и позволит ловко выходить из некоторых ситуаций, при этом никого не обидев.
Существуют различные виды этикета. К примеру, дипломатический этикет или офисный.
Большую роль этикет играл в древней Индии. Это происходило из-за кастовой системы. Принято считать, что в Англии и Франции правильному поведению в обществе уделялось больше всего внимания.
В России 19 века было невозможно существовать в светском обществе без этих правил. Любое отклонение от общепринятых норм расценивалось как ужасное поведение и непристойность.
Надо отметить, что правила этикета могут различаться в разных странах. В Европе принято целоваться в обе щеки при встрече, а в Японии кланяться друг другу.
Этот тест поможет вам понять, насколько вы осведомлены в общепринятых правилах этикета.
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