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Ученые, ставшие настоящими злодеями
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Ученые, ставшие настоящими злодеями 

Рамблер 20 часов назад
Александр Сергеевич Пушкин уверял, что «гений и злодейство — две вещи несовместные». Но всегда ли так происходит в жизни и означает ли это, что одарённый человек будет трудиться лишь во благо? Похоже, что не всё так просто. Эти несомненно талантливые учёные обратили гений во зло.
1. Роберт Оппенгеймер. Способности к наукам у Роберта проявились ещё в детстве, но его главной любовью стала физика. В 23 года он стал доктором наук и посвятил себя астрофизике. Но в сороковые годы Оппенгеймер увлёкся ядерной физикой и стал руководителем проекта «Манхэттен» — американской программы по разработке ядерной бомбы. Детища Роберта Оппенгеймера уничтожили Хиросиму и Нагасаки.
2. Фриц Габер. Мальчик познакомился с химией и сразу понял, что нашёл своё дело. В университете в сотрудничестве с коллегой Карлом Бошем разработал процесс, получивший их имена, при котором аммиак синтезируется из водорода и атмосферного азота. В 1918 году за разработку процесса Габера-Боша он получил Нобелевскую премию. Во время Первой мировой войны Габер занялся создание химического оружия. Созданная им смесь впервые была опробована в битве при Ипре, отравив 150 000 солдат. За это Габер получил прозвище «отец химического оружия».
Сиро Исии, один из создателей биологического оружия, Трофим Лысенко, основатель псевдонаучной мичуринской агробиологии, «Доктор Смерть» Джек Кеворкян, продвигавший в массы эвтаназию, — какими злодеяниями запомнились эти учёные? Смотрите видео.
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