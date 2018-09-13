Ученые, ставшие настоящими злодеями

Александр Сергеевич Пушкин уверял, что «гений и злодейство — две вещи несовместные». Но всегда ли так происходит в жизни и означает ли это, что одарённый человек будет трудиться лишь во благо? Похоже, что не всё так просто. Эти несомненно талантливые учёные обратили гений во зло.

1. Роберт Оппенгеймер. Способности к наукам у Роберта проявились ещё в детстве, но его главной любовью стала физика. В 23 года он стал доктором наук и посвятил себя астрофизике. Но в сороковые годы Оппенгеймер увлёкся ядерной физикой и стал руководителем проекта «Манхэттен» — американской программы по разработке ядерной бомбы. Детища Роберта Оппенгеймера уничтожили Хиросиму и Нагасаки.

2. Фриц Габер. Мальчик познакомился с химией и сразу понял, что нашёл своё дело. В университете в сотрудничестве с коллегой Карлом Бошем разработал процесс, получивший их имена, при котором аммиак синтезируется из водорода и атмосферного азота. В 1918 году за разработку процесса Габера-Боша он получил Нобелевскую премию. Во время Первой мировой войны Габер занялся создание химического оружия. Созданная им смесь впервые была опробована в битве при Ипре, отравив 150 000 солдат. За это Габер получил прозвище «отец химического оружия».