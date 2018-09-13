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Трагедия Надежды Константиновны Крупской
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Трагедия Надежды Константиновны Крупской 

Рамблер 13 часов назад
Какой вы представляете Надежду Константиновну Крупскую? Как правило, мы вспоминаем последние фотографии супруги Владимира Ильича Ленина, где она предстаёт немолодой и не очень привлекательной женщиной. Такой она стала из-за неизлечимой болезни, постоянной работы и заботы о супруге. Однако в молодости Надежда Константиновна пленяла мужчин не только умом, но и красотой.
Крупская, как и Ленин, происходила из дворянской семьи. Однако после ранней смерти отца девушка вынуждена была давать уроки, чтобы помогать родственникам. В 1890 году Надежда Константиновна начала посещать марксистский кружок, а спустя четыре года повстречала там молодого человека, которому решила посвятить жизнь. В 1896 году Владимир Ильич попросил избранницу стать его женой, но свадьба состоялась лишь через время, когда молодожёны освободились из тюрем. Кстати, некоторые биографы позднее писали, что Ленин видел в Крупской соратника по борьбе, убеждённого товарища, но сама Надежда Константиновна эту мысль опровергла в своих мемуарах. Впрочем, она с самого начала понимала, что в сердце и голове супруга всегда будет царить другая дама — революция.
Смотрите в видео, какую роль сыграла в судьбе Крупской Инесса Арманд, почему жена советского вождя не стала матерью и как она спасала Ленина.
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