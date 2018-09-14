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Трюки, завершившиеся трагедиями
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Трюки, завершившиеся трагедиями 

Рамблер 18 часов назад
Во время исполнения фокусов даже у лучшего иллюзиониста что-то может пойти не так, особенно если речь идёт о сложных трюках. Некоторые шоу даже заканчиваются трагедиями.
1. В 2011 году Майкл Муни на гонках в Алтанте решил развлечь зрителей трюком: он должен быть вырваться из оков с завязанными глазами. Для пущего эффекта Майкл привязал себя к гоночной машине, которая должна была стартовать через три секунды. Увы, магу не удалось быстро справиться с цепями, машина сорвалась с места, протащив фокусника несколько метров. Мужчина получил множественные переломы.
2. Билл Ширк в 1992 году захотел переплюнуть великого Гудини. Билла поместили в гроб и начали не просто закапывать, а заливать цементом. Гроб из пластика треснул, цемент стал моментально заливать фокусника. К счастью, помощники успели спасти Ширка.
3. В 2013 году артист Дельгадо Младший Цирка дю Солей участвовал в номере с «Колесом смерти». В какой-то момент машина повернулась не в ту сторону, и артист рухнул с высоты. Очевидно, мужчина — настоящий счастливчик, ведь после такого падения он получил лишь несложную травму.
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