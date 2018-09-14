Что мы не знали о Дональде Трампе

Президент США — один из самых влиятельных в мире людей. Он принимает непростые решения и несёт ответственность за миллионы граждан. Однако, несмотря на столь тяжёлую ношу, почти все президенты стремятся остаться на второй срок. Действительно ли привилегии, которые полагаются президенту, окупают сложность этой должности? Давайте посмотрим, что же достаётся первому лицу.

1. В распоряжении президента США три самолёта: огромный Boeing 747-200B, Boeing C-32, который используется, если аэропорт назначения не предназначен для посадки больших лайнеров, и Boeing VC-25 на борту которого есть даже операционная.

2. Президент Трамп владеет собственным гольф-клубом, где часто начинает рабочий день. Там же он иногда проводит деловые переговоры.

3. Глава государства перемещается на модифицированном автомобиле Cadillac. Всего его части бронированы и настолько тяжелы, что в одиночку открыть дверь мало кому под силу.

4. Президент не оплачивает коммунальные платежи, хотя члены его семьи должны платить за свои покупки сами.

5. Ни текущий, ни бывшие президенты не имеют права водить машину.

6. После того, как президент оставляет должность, ему выплачивается пенсия в размере 200 000 долларов в год.

7. Во время президентства платится зарплата в размере 400 000 долларов в год. Кстати, Дональд Трамп снизил свою зарплату до 1 доллара.