Гибкая британка помещается в банке высотой 60 см

Стеф Меркури отличается невероятной способностью компактно складываться. Она может поместиться даже в банке высотой 60 см и диаметром 45 см.

Она родилась в британском графстве Дорсет и с детства проявляла свои уникальные способности. Любимым ее развлечением было прятаться в неожиданных укромных местах, например, в корзине для белья, и пугать родных и друзей..

Позже ее приняли в труппу местного "Цирка ужасов", девушка стала зарабатывать на своем мастерстве. Стеф Меркури выступала с номером "Маринованная леди", она "упаковывалась" в банку и неплохо себя чувствовала. Зрители были в восторге.

Тем не менее в 22 года у нее появились проблемы с суставами. Несмотря на природную гибкость, из-за постоянных нагрузок суставы и связки начали воспаляться и болеть. Стеф решила переквалифицироваться из "маринованной леди" в воздушные гимнастки, ведь там важно не умение складываться, а наоборот — растягиваться.