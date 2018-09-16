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Гибкая британка помещается в банке высотой 60 см
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Гибкая британка помещается в банке высотой 60 см 

Рамблер 7 часов назад
Стеф Меркури отличается невероятной способностью компактно складываться. Она может поместиться даже в банке высотой 60 см и диаметром 45 см.
Она родилась в британском графстве Дорсет и с детства проявляла свои уникальные способности. Любимым ее развлечением было прятаться в неожиданных укромных местах, например, в корзине для белья, и пугать родных и друзей..
Позже ее приняли в труппу местного "Цирка ужасов", девушка стала зарабатывать на своем мастерстве. Стеф Меркури выступала с номером "Маринованная леди", она "упаковывалась" в банку и неплохо себя чувствовала. Зрители были в восторге.
Тем не менее в 22 года у нее появились проблемы с суставами. Несмотря на природную гибкость, из-за постоянных нагрузок суставы и связки начали воспаляться и болеть. Стеф решила переквалифицироваться из "маринованной леди" в воздушные гимнастки, ведь там важно не умение складываться, а наоборот — растягиваться.
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