Американец принимал серебро и незаметно стал синим

Люди с синей кожей не плод воображения создателей Смурфиков или "Аватара", они действительно существуют.

Самым известным человеком с синей кожей был Пол Карасон, американец из штата Орегон. Он долго страдал экземой, пока не начал в качестве лекарства принимать раствор коллоидного серебра. Состояние кожи улучшилось, однако он не учел, что серебро способно накапливаться в тканях человека и придавать им синий оттенок.

Это явление в медицине называется аргирией. Аргирия у Пола развивалась постепенно, он бы даже не заметил, если бы однажды не встретил старого друга, с которым не виделся много лет. Друг спросил, что с кожей, и тут Пол смог оценить, насколько она посинела.

Пол не жаловался на простуды и ОРВИ, любые бактериальные инфекции ему были не страшны, в его организме было столько серебра, что микробы гибли, едва в него попадая. Но жить вечно не получилось, Пол умер от сердечного приступа.

Кстати, детям он разрешал называть себя папой Смурфом из-за сходства с персонажем известного мультфильма. Об этом удивительном человеке не раз писали в Daily Mail и других изданиях.

Еще один американец, на этот раз политик Стэн Джонс поставил себе задачу создать антибиотик из серебра. Он уверен, что будущее медицины за серебром. Сам он также принимает раствор серебра и ничуть не стесняется своей синей кожи.