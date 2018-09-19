Что лучше не знать о балете

Глядя не воздушных балерин, которые, кажется, без труда взлетают над сценой, сложно думать о том, что за лёгкостью стоит многодневный и тяжёлый труд. Зритель, наблюдающий из зала за завораживающим действием, не видит пота и слёз танцовщиц, которые годами оттачивают мастерство. От публики остаются скрытыми нескончаемые занятия, болезни и травмы, голодания и стрессы. В реальности балет куда сложнее некоторых видов спорта. Медики говорят, что уже к 35 годам тело балерины изношено так же, как тело обычной 55-летнейженщины.

Тренировки юные танцовщицы начинают ещё в детстве. У танцовщиц должны сильные и крепки ноги, ведь им приходится часами стоять на пуантах. Но при этом ноги — самое проблемное звено. Колоссальные нагрузки, травмы, вывихи и растяжения — это будни балерины, поэтому проблемы с ногами у них возникают постоянно. Ещё больше страдают пальцы ног, которые чуть ли не ежедневно натираются, подворачиваются и ломаются.

Удивительно, но балерин, которые преданы балету, не пугают травмы в настоящем и болезни в будущем. Выбравшие этот прекраснейший вид искусства девушки ежечасно преодолевают себя, чтобы зритель наслаждался виртуозным восхитительным зрелищем.