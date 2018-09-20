Известные в истории мужчины, оказавшиеся женщинами

Актриса Лариса Голубкина была очаровательна в роли Шуры Азаровой в фильме «Гусарская баллада». Ей удалось передать и женственность, свойственную юной кокетке, и бесстрашие, которое демонстрировал корнет Азаров. Между тем, у экранной героини был живой прототип — Надежда Дурова, вошедшая в историю как «кавалерист-девица».

Надя появилась на свет в 1783 году в семье военного. Мать ждала сына и была так разочарована рождением девочки, что перестала обращать на дочь внимание. Воспитанием крохи занимался отец, а сама малышка с детства поняла, что женская доля незавидна. В 18 лет девушка вышла замуж и родила сына, но ни малейшего интереса семья у неё не вызывала. В конце концов Надежда сбежала в армию и с 1806 года «превратилась» в военного. На поле брани Дурова проявляла неслыханную отвагу, за что император Александр Первый лично вручил ей Георгиевский крест и разрешил остаться в армии. Во время войны 1812-го Дурова получила чин поручика и командовала полуэскадроном, а потом служила в штабе Кутузова. Кстати, сослуживцы знали её вовсе не как Надежду Дурову, а как Александра Александрова. В 1816 году она вышла в отставку в чине штаб-ротмистра, но и в обычной жизни она вела себя по-мужски и даже злилась, когда к ней обращались как к женщине. Она носила мужские наряды и всячески подчёркивала, что ей претит быть женщиной. Некоторые новые знакомые и не догадывались, что перед ними не ротмистр в отставке, а женщина.

Кстати, этот случай не единственный в истории, когда знаменитые мужчины на поверку оказывались женщинами. Смотрите видео и узнайте о хитроумном французском дипломате шевалье д’Эоне и датском художнике Эйнаре Вегенере, ставшем женщиной Лили Эльбе.