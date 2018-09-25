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Чем мы обязаны Фрейду
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Чем мы обязаны Фрейду 

Рамблер 5 часов назад
Зигмунд Фрейд, невролог, психолог, психиатр, известен как основоположник психоанализа. Он скончался 23 сентября 1939 года, но и его личность, и его труды до сих пор волнуют исследователей и обывателей. Вот несколько фактов об учёном, которые, возможно, откроют его для вас с другой стороны.
1. По мнению некоторых, основные положения своих теорий Фрейд почерпнул из каббалы.
2. Фрейд был уверен, что все психологические проблемы возникают у женин только потому, что природа не дала им мужской половой орган. Он же был уверен, что женщины — причины всех социальных проблем.
3. «Толкование сновидений» Фрейд считал одной из лучших работ. Это была его первая крупная монография, и она с треском провалилась в продаже.
4. Фрейд был полиглотом: он владел немецким, итальянским, греческим, английским, ивритом и латынью.
5. Курением сигар учёный увлёкся в 20 лет. Нередко число выкуренных ежедневно сигар доходило до 20, а распорядок дня непременно включал посещение местного табачного магазина.
6. Пациентами Зигмунда Фрейда были известные люди того времени: поэтесса Хильда Дулитл, композитор Густав Малер, модельер Коко Шанель. Ходят слухи, что визиты популярному психотерапевту наносил Адольф Гитлер.
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