Как Форд придумал черные автомобили

Генри Форд вошёл в историю как создатель доступного автомобиля. Он прожил длинную и насыщенную жизнь, на него равнялись и равняются бизнесмены. Однако Форд был личностью неоднозначной, будучи человеком практичным и деятельным, он, например, верил в реинкарнацию и считал, что в прежней жизни был солдатом, погибшим во время Гражданской войны в США. А вот ещё несколько фактов о Генри Форде.

1. Генри родился в семье фермеров, но с детства ненавидел сельское хозяйство, зато обожал всякого рода механизмы. В 16 лет он починил молотилку и начал обрабатывать поля в округе за 3 доллара. Этот момент он называл началом своего предпринимательства.

2. Несмотря на то, что родители не одобряли увлечения сына техникой, он продолжал возиться с различными машинами и постоянно что-то придумывал. За всю жизнь Форд запатентовал 161 изобретение.

3. Первый автомобиль Форда, модель Ford T, появилась в 1908 году. В 1913 году была запущена первая автоматическая линия по сборке авто. Форд поставил цель производить авто, которые мог бы купить каждый человек.

4. Спустя год Генри решился на новаторское по тем временам решение: увеличил рабочим зарплату и ввёл 8-часовой рабочий день. Это резко снизило текучесть кадров.

5. К 1926 году число автомобилей Форда превысило 13 миллионов, на его предприятиях трудилось 200 000 человек.

6. Форду принадлежит легендарное высказывание: «Каждый покупатель может выбрать любой цвет автомобиля, если этот цвет чёрный». В первые годы автомобили на заводах Форда красили в синий, зелёный, красный или серый цвета. В 1913 году в палитру ввели чёрный цвет и обнаружилось, что эта краска сохнет гораздо быстрее. В условиях конвейерной сборки это было принципиально важно, поэтому большинство авто были именно чёрными.