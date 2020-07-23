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Невероятные бассейны для любителей экстрима 

Анастасия Иванова 1 час назад
Невероятные бассейны для любителей экстрима
Фото: Depositphotos
Если вы любите отдыхать возле воды, то наверняка часто ходите в бассейн или выбираете отели, где есть такое развлечение. Но если вам по вкусу ещё и острые ощущения, то непременно присмотритесь к бассейнам, где можно не просто поплавать, но и получить дозу адреналина.
1. Бассейн дьявола. Это естественный бассейн, находящийся на краю водопада Виктория на южноафриканской реке Замбези. Плавать в нём можно только осенью, когда уровень воды в реке понижается, а вот в другое время купальщики рискую свалиться в бездну.
2. Бассейн отеля Marina Bay Sands. На 57-м этаже гостиницы в Сингапуре находится панорамный бассейн. Длина чаши 146 метров, а с высоты 191 метр можно насладиться видами города.
3. Бассейн Y-40 The Deep Joy. Этот самый глубокий в мире бассейн построили в гостиничном комплексе в итальянской Падуе. Он уходит в низ на 40 метров, что превышает высоту 12-этажного дома. Здесь же есть и подводный тоннель из стекла, поэтому те, кто не любит плавать, могут изучить бассейн, не раздеваясь.
И ещё несколько действительно крутых бассейнов вы увидите в ролике.
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Люди , Видео , Впечатления
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