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Как различить неразличимых близнецов
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Как различить неразличимых близнецов 

Рамблер 2 часа назад
Знаете, как можно различить близнецов, даже совершенно неотличимых внешне? Для этого нужно взглянуть на пупки. Пупок не формируется генетически, это шрам, появляющийся после обрезания пуповины и новорождённого. И двух одинаковых пупков точно ни у кого нет.
1. Актёр Джек Блэк подсел на кокаин, когда ему было 14, из-за развода родителей. Но с помощью психолога из школы для проблемных подростков ему удалось
вылечиться.
2. Самое высокое здание, построенное с помощью 3d—принтера, находится в Китае. Его возвела китайская инженерная компания. В строении 5 этажей.
3. Британские исследователи подтвердили свою репутацию, в 2014 году проведя такой эксперимент. Они имитировали звуки наливания в стакан горячей и холодной воды и просили людей угадать, какая это вода. Как ни удивительно, но 96 процентов опрошенных дали правильные ответы.
4. Британская рок-звезда Фредди Меркьюри, солист группы Quenn, на самом деле уроженец острова Занзибар. При рождении он получил имя Фаррух Балсара.
5. У раков-богомолов в глаза есть 16 конусов, воспринимающих свет. А вот у людей их всего 3, и нам доступны для восприятия миллионы оттенков. Но только представьте, сколько цветом видят раки-богомолы!
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