Люди, ставшие миллиардерами до 40 лет

В молодости хочется кутить и беззаботно веселиться, но, увы, для этого не хватает средств. Зато если упорно работать в течение двух-трёх десятилетий, то к полувековому юбилею можно сколотить приличное состояние и начать отрываться по полной. Но тут возникает другая проблема — прожигать жизнь уже не особо хочется. Этим людям повезло: они стали миллионерами ещё до сорока, так что теперь их желания и возможности наконец совпадают.

1. Юсаку Мидзава. Первые деньги Юсаку получил, продавая футболки и музыкальные диски. Он вложил их в создание интернет-магазина, и уже через несколько лет получил первый миллиард.

2. Олег Бахматюк. Украинский бизнесмен преуспел в нефтегазовой отрасли, а потом решил продавать куриные яйца. Бизнес тоже пошёл удачно, так что теперь мужчина владеет миллиардным состоянием.

3. Ксиаофенг Пенг. Китайский предприниматель вовремя оценил перспективы альтернативной энергетики и в 2005 году основал компанию по производству солнечных батарей. Спустя 5 лет он стал миллиардером.

4. Йошикацу Танака. Бизнесмену так понравилась идея Facebook, что он разработал социальную сеть для Японии. Сегодня эта сеть — самая популярная в стране, а Танака обогатился на миллиарды.