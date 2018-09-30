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Мальчик с рождения говорит на чужом языке
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Мальчик с рождения говорит на чужом языке 

Рамблер 30 сентября 2018
Фото: Youtube
Пятилетний вьетнамец Ле Нгуен Бао Трунг очень удивил родителей, когда в возрасте двух лет начал говорить на незнакомом им языке.
Малыш, которого все знакомые зовут Бин, первые свои слова произнес не на родном языке, а на английском. Это можно было бы объяснить, если бы родители мальчика разговаривали с ним не на родном языке, а на иностранном. Но мама и папа Бина утверждают, что никто из них не владеет никакими наречиями, кроме вьетнамского.
Поначалу взрослые не особенно прислушивались к словам ребенка, принимая их за детский лепет. Но потом начали волноваться, что Бин долго не начинает разговаривать «нормально». Тогда-то родители и поняли, что их сын пытается говорить с ними уже довольно давно, просто они не в силах его понять.
Ясность внесла соседская девочка, которая изучает английский язык. Услышав мальчика, она сообщила родителям, что ребенок прекрасно разговаривает, правда, на иностранном языке. Девочка даже отметила, что Бин изъясняется на английском гораздо лучше ее самой.
Объяснить, как ребенок, никогда не слышавший иностранной речи, вдруг заговорил на чужом ему языке, не может пока никто. А тем временем в свои пять лет маленький Бин свободно разговаривает, читает и пишет на английском. А вот родной язык ему приходится упорно изучать, чтобы иметь возможность общаться с родными и друзьями.
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