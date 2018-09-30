За что сидел в тюрьме Михаил Ломоносов

Михаила Васильевича Ломоносова был довольно задиристый характер. Существует масса свидетельств о его пристрастии к разгульной жизни в период студенчества. Однако посидеть в тюрьме ему пришлось лишь единожды, уже в зрелом возрасте, когда он был почётным и всемирно признанным академиком Российской Академии наук

Колыбель российской науки

Академию наук в России учредили по именному приказу императора Петра I в 1724 году. Поскольку в стране именитых учёных в то время было крайне мало, весь профессорско-преподавательский штат был набран из привлечённых по контракту европейских мыслителей. Среди них были действительно гениальные личности, которые внесли бесценный вклад в развитие российской научной мысли. Однако в 1746 году управляющим Академией стал граф Кирилл Разумовский , который первым заявил о необходимости русифицирования российской науки. Поэтому в академические ряды были охотно приняты такие выдающиеся граждане, как бывший крепостной Михайло Ломоносов, поэт Тредиаковский, путешественник Крашенинников, астроном Румовский и другие. К моменту когда Ломоносов получил должность при кафедре естественных наук, более половины профессоров Академии были немцами. Впрочем, Россией тогда фактически управлял фаворит Анны Иоанновны граф Бирон, и немцы были повсюду, в том числе в руководстве Российской империи. Будущему светилу российской науки было чуть больше тридцати лет, когда он представил на суд научного сообщества две диссертации по химии и физике. Они были приняты благосклонно, и руководство академии уже готовилось присвоить русскому дарованию титул профессора, но вдруг разгорелся нешуточный скандал.

Конфликт «русской» и «немецкой» партий

В то время кафедрой истории управляли два немца — Герхард Миллер и Готлиб Байер, главные идеологи и разработчики норманнской теории происхождения Российского государства. Миллер подготовил диссертацию «О происхождении народа российского», в которой указывалось, что русские произошли вследствие окультуривания варяжскими князьями тёмных славянских племён, живших практически в каменном веке. Не особо стесняясь в выражениях, Ломоносов высказался в адрес Миллера примерно так: «Каких гнусных пакостей не наколобродит в российских древностях такая допущенная в них скотина!» Очевидцы конфликта также свидетельствуют о драке на исторической кафедре, зачинщиком которой следствие признало Ломоносова, и он был отправлен тюрьму на время следствия. Своего коллегу поддержали другие русские профессора и студенты, такие как Мартов, Горлицкий, Греков, Коврин, Носов, Поляков, Шишкарёв. Они написали в Сенат жалобу на засилье иноземщины в русской науке, и впоследствии тоже были арестованы.

Наказание без преступления

Через год после заключения в тюрьму Сенат наконец вынес обвинение против заговорщиков, предложив Ломоносову, Мартову и Горлицкому в качестве наказания смертную казнь, остальных же повелел заковать в кандалы и отправить в Сибирь. Официальное обвинение звучало так: «за неоднократные неучтивые, бесчестные и противные поступки как по отношению к академии, так и к комиссии, и к немецкой земле». За Ломоносова и Мартова вступилась Елизавета Петровна, в отношении остальных приговор был приведен в исполнение. Ломоносову же предлагалось вернуться к работе в Академии с урезанием жалования в два раза и при условии принесения извинений уважаемым немецким профессорам.

Русская история по Ломоносову