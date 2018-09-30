Самые нелепые иски против знаменитостей

Все уже привыкли к тому факты, что большинство звезд не отличается примерным поведением и то и дело имеют проблемы с законом. Однако некоторые из причин, по которым знаменитости оказываются на скамье подсудимых, отличаются особым абсурдом. О самых нелепых рассказывает Anews.

Кристофер Нолан

Режиссер был обвинен в том, что он присвоил имя города Батман, обойдя закон, и использовал его в серии своих работ. В качестве обвинителя выступил мэр города. Кроме того, мэр доказывал, что свое имя город получил задолго до 1939 года — именно в этот год появились первые упоминания Бэтмена.

Майкл Джордан

Казалось бы, кто не мечтает о славе? Удивительно, но в числе этих людей — двойник Майкла Джордана. Он подал на баскетболиста в суд за то, что из-за схожей внешности к нему на улице часто подходят фанаты Майкла и мешают его спокойной жизни.

Мила Кунис

Проблем звезде подбросила бывшая подруга Кристина Каро. Девушка обвинила актрису в том, что та украла ее курицу, и этим иском она была намерена возместить 5 тысяч долларов. Такую сумму Кристина объяснила просто: стоимость самой курицы и компенсация услуг психолога, к которому ей довелось обратиться, чтобы справиться с потерей. Мила поступила оригинально и подала встречный иск, требуя компенсацию за моральные страдания после просмотра клипа Каро.

Канье Уэст, Рианна, Джей Зи, Крис Браун и Бейонсе

Один заключенный из США решил обвинить всю компанию. Он уверял, что используя технологии спецслужб, артисты похитили тексты его песен и теперь заколачивают на них миллионы.

Джей Зи и Бейонсе, Ким Кардашян и Канье Уэста, Мэрайя Кери

Начинающая певица Тина Силс решила воспользоваться шансом стать знаменитой и подала в суд на Бейонсе. Она обвинила певицу с супругом в том, что они похитили биоматериал, а матерью дочки пары является сама Тина. Остальным звездам повезло больше — на скамье подсудимых они не оказались, но были поставлены в известность, что их дети родились от суррогатной матери — Силс.

Шон Комбс

Внезапно для самого себя Шон стал отцом ребенка Валери Теркс. Девушка была намерена выбить из него 11 миллионов долларов. Кроме того она обвиняла мужчину в том, что она отдала ему в казино фишки для обмена на деньги, но полученную сумму он оставил себе.

Саша Барон Коэн

Пожилая женщина обвинила комика в том, что из-за него она осталась инвалидом. По ее словам, на одном мероприятии Саша вырвал у нее силой микрофон, нанеся травмы, после которых у нее случилось два кровоизлияния в мозг. Впрочем, на самом деле женщина ни разу не видела Коэна в реальности. ​