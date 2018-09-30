Трагическая судьба исполнительницы Ламбады

Пожалуй, имя этой певицы в СССР мало кто знал, зато зажигательная «Ламбада» в ее исполнении стала в стране настоящим хитом. Лоалва Браз родилась в Бразилии. Там же она и была убита. Ее обгоревший труп был обнаружен в штате Рио-де-Жанейро в январе 2017 года.

Ламбада

Лоалва Браз родилась в бразильском городе Рио-де-Жанейро в 1953 году. Родители будущей певицы имели самое прямое отношение к музыке. Отец Лоалвы был дирижером, а мать — профессионально играла на фортепиано. Кстати, на упомянутом инструменте девочка стала заниматься еще будучи 4-хлетней. Кроме того, Лоалва прекрасно пела. Поэтому, став постарше, она принялась выступать перед ресторанной публикой. Молодую исполнительницу заметили. Вскоре Лоалва приняла участие в одном бразильском шоу, проходившем в Париже. После этого Браз осталась в столице Франции и вступила в коллектив под названием «Kaoma», членами которого являлись выходцы из Латинской Америки. В 1989 году в составе этой группы Лоалва спела свою знаменитую «Ламбаду», покорившую весь мир и СССР в частности.

Мини-отель

В 2012 году Лаолва захотела вернуться на родину. Это решение стало для нее роковым. В Бразилии певица занялась гостиничным бизнесом. Через 2 года она приобрела небольшой отель в городе Сакуарема, который находится в штате Рио-де-Жанейро. В мини-отеле было всего 8 номеров. Но Браз была, по всей видимости, довольна своей жизнью в тихой провинции. Она даже сама проживала в собственной гостинице. Трагедия произошла в ночь с 18 на 19 января 2017 года. В тот момент отель оказался пуст: все постояльцы съехали накануне. Внутри была Лаолва и один из сотрудников из числа обслуживающего персонала. Неожиданно в помещение ворвались грабители. Работника они не тронули, но схватили певицу, избили ее и вытащили ее наружу. Несмотря на отчаянное сопротивление, которое оказала Браз преступникам, им удалось запереть ее в автомобиле. А после бандиты просто подожгли машину.

Сгорела заживо

Добычей преступников стали 15 тысяч реалов, посуда и золотой диск, который Лоалва Браз получила за свою зажигательную «Ламбаду». Сама Браз погибла в огне. Как сообщили полицейские, скорее всего, она находилась в сознании, когда автомобиль охватило пламя, то есть по сути женщину сожгли заживо. Убийцы бразильской исполнительницы были пойманы и сознались в содеянном. Одним из бандитов оказался бывшим сотрудником мини-отеля, принадлежавшего Лоалве. Через 4 месяца Лоалва Браз отметила бы свое 64-летие.