Художник троллит своих жадных подписчиков

Не зря говорят, что простота хуже воровства. В этом убедился британский художник Джон Артон.

Британец создает потрясающие портреты звезд и зарабатывает своим талантам на жизнь, продавая свои творения. Джон ведет микроблог, в котором выкладывает свои работы. Подписчики восхищаются мастерством художника и с удовольствием ставят ему «лайки».

Однако среди фолловеров Артона нашлись люди, которые почему-то решили, что он должен написать их портреты. Причем сделать это абсолютно бесплатно.

Джон сначала пытался объяснить, что живопись приносит ему доход и он не готов работать бесплатно. Но назойливых людей, мечтающих получить свой портрет даром, меньше не становилось.

Тогда художник решил уступить просьбам страждущих и написать их портреты. Сделал он это быстро. Правда, совсем не так, как того ожидали «заказчики».

Джон вместо уникальных портретов написал для любителей «бесплатного сыра» забавные скетчи. Их он тоже выложил в своем микроблоге, надеясь таким образом проучить настойчивых подписчиков, почему-то считающих, что мастер должен написать их портреты бесплатно.