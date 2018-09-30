Ещё
Художник троллит своих жадных подписчиков
Далее:
Читайте также:
Ещё

Художник троллит своих жадных подписчиков 

Рамблер 30 сентября 2018
Фото: jonarton
Не зря говорят, что простота хуже воровства. В этом убедился британский художник Джон Артон.
Британец создает потрясающие портреты звезд и зарабатывает своим талантам на жизнь, продавая свои творения. Джон ведет микроблог, в котором выкладывает свои работы. Подписчики восхищаются мастерством художника и с удовольствием ставят ему «лайки».
Однако среди фолловеров Артона нашлись люди, которые почему-то решили, что он должен написать их портреты. Причем сделать это абсолютно бесплатно.
Джон сначала пытался объяснить, что живопись приносит ему доход и он не готов работать бесплатно. Но назойливых людей, мечтающих получить свой портрет даром, меньше не становилось.
Тогда художник решил уступить просьбам страждущих и написать их портреты. Сделал он это быстро. Правда, совсем не так, как того ожидали «заказчики».
Джон вместо уникальных портретов написал для любителей «бесплатного сыра» забавные скетчи. Их он тоже выложил в своем микроблоге, надеясь таким образом проучить настойчивых подписчиков, почему-то считающих, что мастер должен написать их портреты бесплатно.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что означают российские тюремные татуировки50
Кто на самом деле начал Вторую мировую войну168
Тест: знаете ли вы столицы стран4
Бывает хуже10
Особые люди: кто охранял советских вождей4
Видео
03:00
Загадка в Сети заставила пользователей напрячься
Безумный мир
09:15
Что означают российские тюремные татуировки
Истории
00:47
Тюлень атаковал мужчину осьминогом
Безумный мир
04:37
Блогер покорил Сеть гениальным лайфхаком
Вещи
02:56
Гибкая британка помещается в банке высотой 60 см
Люди
10:03
Вещи, которые исчезнут через 5 лет
Вещи
10:15
Реликвии из древности, сильно опередившие время
Безумный мир Вещи
02:55
Интригующие факты о нашем мире
Безумный мир
10:01
Что не так с теорией относительности
Безумный мир Люди
11:12
Домашние питомцы, которых выдержит не каждый
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение