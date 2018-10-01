История россиянина о жизни в Эмиратах

Роман отправился в Объединенные Арабские Эмираты ради работы на русскоязычной радиостанции. Он прожил в стране полтора года, насытился впечатлениями и вернулся в Россию. В рамках цикла материалов о соотечественниках, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует его рассказ о жизни в Дубае.

Пожить и поработать за границей я решил около трех лет назад. Подумал, что достиг пика профессионального развития в родном городе и пора покорять новые горизонты. Вариант поехать в Эмираты возник совершенно случайно. Я работаю на радио, и узнал от коллеги, что в Дубае на местное русскоязычное радио требуется мужской голос. А дальше события развивались стремительно: я отправил резюме и демо и получил приглашение на испытательный срок. Уехал я спешно и буквально через несколько дней уже гулял по городскому пляжу Аджмана.

Визиты в арабские страны проходят через мою взрослую жизнь красной нитью: помимо турпоездок в Египет, Тунис и Марокко я побывал в Иордании и Ираке еще во времена правления Саддама Хусейна. Поэтому о поездке я долго не раздумывал.

До переезда я знал об Эмиратах немного: самый высокий небоскреб в мире — Бурдж-Халифа, столица ОАЭ — Абу-Даби, а не Дубай, еще пустыня, Персидский залив (кстати, в Эмиратах на всех картах он обозначен как «Арабский залив»), роскошные авто, дорогие магазины, жара. Пожалуй, это все, что ассоциировалось с Эмиратами на тот момент.

Проблем с оформлением визы в Эмираты не возникло — она не нужна. Приезжие могут находиться 30 дней на территории страны в статусе туристов. Рабочая виза оформляется работодателем при приеме на работу. Срок ее действия — от одного года до трех лет. Оплачивает оформление рабочей визы работодатель. Ее стоимость — 4-5 тысяч дирхамов (60-80 тысяч рублей) в зависимости от срока действия.

Период адаптации длился, пожалуй, около полугода. Первая сложность — жара! Я родом из Тулы, а мои предки вообще с севера, поэтому существовать в температурном режиме плюс 32-36 с непривычки оказалось непросто. Коллеги подбадривали, мол, тебе еще повезло, потому что весна! Вот будет лето — тогда держись! И правда: летом при температуре плюс 45-50 по Цельсию приходилось бежать с работы домой под кондиционер и обязательно пить много воды.

На берегу залива жара переносилась чуть легче — иногда с моря дул бриз. Но в пустыне, где жил я, всегда стоял сухой обжигающий воздух и никакого ветерка. Из-за этого первое время кружилась голова, потом привык.

Еще один важный момент — язык. Не испытываю проблем с общением на английском с неносителями языка, но в Эмиратах это стало проблемой. ОАЭ — страна приезжих, 75 процентов населения — гастарбайтеры из Индии, Пакистана, стран Азии, стран СНГ и других арабских стран. У выходцев из каждой страны свой английский диалект. Понять с первого раза, о чем говорит пакистанец, причем на английском, оказалось для меня неразрешимой задачей. Привыкал несколько месяцев.

Вообще, засилье граждан из Индии и Азии порождает очень двоякое восприятие ОАЭ. Складывается ощущение, что находишься совсем не в арабской стране, а скорее на восточном базаре. Их культурные обычаи и привычки в большинстве случаев вызывают неприязнь у представителей европейских народов, но указать пакистанцу в метро на неприятный запах, исходящий от него, нельзя: законом это может быть трактовано как нарушение прав гражданина другой страны.

Найти работу в Эмиратах и легко, и сложно одновременно. Например, в туристических Рас-Эль-Хайме и Фуджейре — много работы в сфере обслуживания и торговли. При наличии рабочей визы (а она обязательна), можно найти работу даже без знания английского или арабского языка. А вот в Дубае с работой сложнее. На хорошо оплачиваемые должности берут далеко не всех. Существует так называемая «дискриминация по паспорту». Например, у граждан Великобритании, США, Канады, Австралии и даже Новой Зеландии зарплата на позициях, аналогичных с работниками из других стран, в 2-3 раза выше. Самые низкооплачиваемые должности — для выходцев из Пакистана и стран СНГ. Граждане из России также особо не котируются как работники. Устроенность зависит от личных качеств и везения. Хорошая зарплата в Дубае — 7-8 тысяч дирхамов (это порядка 110-120 тысяч рублей). Однако это не так много, как может показаться.

Вообще, ОАЭ — страна, где все направлено на траты. Инфраструктура организована по принципу «шаг по рублю», тот же принцип и в общепите. По всей стране буквально на каждом шагу находятся рестораны и кафе — и все потому, что арабы любят очень много и вкусно поесть. Причем, на ланч или обед обязательно предлагают и шашлык, и шаурму, и сладкое на десерт.

По сладкому вся страна сходит с ума: его едят все и всюду! Но есть и побочные эффекты — тотальное ожирение нации, особенно среди детей. В Дубае даже существует госпрограмма по борьбе с ожирением у школьников. Однако работает слабо, ведь стоимость самой дешевой, но очень калорийной сладости — 5 дирхамов (75 рублей).

Средний чек в ресторане Дубая — 100-150 дирхамов (1,5-2,2 тысячи рублей) на человека. И это без алкоголя. Алкоголь можно купить только в специализированных алкомаркетах или в барах и клубах.

Продукты в магазинах в основном сезонные и привозные. Зимой очень тяжело купить спелый арбуз или манго, потому как в Пакистане и Омане (основные поставщики фруктов и овощей) тоже зима, и фрукты еще не созрели. Однако цена даже самого зеленого манго кусается: в среднем они продаются за 10 дирхамов (150 рублей) за штуку. Местное мясо и морепродукты также далеко не из дешевых. Выгоднее купить австралийскую или бразильскую говядину, а шотландский лосось сравним по цене с местной рыбой — «султаном» — 20-30 дирхамов (350-450 рублей) за кусок в 300 граммов.

Стоимость жилья в Дубае и в остальных Эмиратах — совсем разные величины. Самое дорогое жилье в Абу-Даби, поскольку это все-таки столица. Зато в Дубае аренда жилья — самый популярный вид бизнеса. Несмотря на то что местные риелторы — брокеры — обязаны получить гослицензию на свою деятельность, сдают квартиры в ОАЭ все кому не лень. А все потому, что многие клиенты (чаще всего русские) не знают местных законов и лицензию у риелтора не спрашивают. Отсюда множество нарушений и мошенничества.

Но даже если удалось найти приличное жилье в хорошем районе и через лицензированного брокера, не обольщайтесь — цена вас неприятно удивит. К примеру, студия с мастер-рум («евродвушка») в многоэтажке в престижном районе обойдется в 5-6 тысяч дирхамов (75-85 тысяч рублей) в месяц. И это без учета оплаты коммунальных услуг, которые обычно составляют около 7-8 тысяч рублей. В районах попроще цена в половину меньше, но этот вариант для тех, кого не смущают пакистанские соседи.

Медицина в ОАЭ платная и работает по принципу «заболел — лечись в больнице, а не дома». Бесплатно можно посетить только врача общей практики, и то только по страховке. Она выдается вместе с рабочей визой и действует на тот же срок. В исключительных случаях болезнь работника оплачивает работодатель.

Но если все-таки не повезло заболеть, придется приготовить деньги, причем немалые. К примеру, прием у кардиолога даже со скидкой по страховке может обойтись в 100 дирхамов (1,5 тысячи рублей), и вовсе не исключено, что в качестве лечения выпишут аспирин.

Вообще, аспирин и ментоловая мазь — самые популярные здесь лекарства. Они продаются везде, в отличие от серьезных обезболивающих или антибиотиков, которые приобрести практически невозможно. Их используют только в больницах. С профессионализмом местных врачей тоже возникают проблемы: в их арсенале — передовые технологии, которыми они не умеют пользоваться. Поэтому эмиратские граждане ходят лечиться к частным докторам, причем в основном выходцам из бывшего СССР. Все-таки советская медицина — до сих пор бренд, причем дорогой.

Местные жители — так называемые «локалы» — граждане Эмиратов и их потомки показались мне довольно скучными, инфантильными и надменными людьми. Например, опоздать на час без объяснений причин у арабов — норма, а этот час так и называется — «арабский». Во всех делах с их участием вас ждет, помимо ожидания, еще неуважение и безответственность.

Но этим явлениям есть объяснение. Государство оказывает серьезную социальную поддержку своим гражданам на протяжении всей жизни, начиная от рождения. Заботиться о «хлебе насущном» и о семье локалам не нужно. Да и уважать другие нации тоже излишне: если у кого-то нет таких же социальных бонусов, значит они и не ровня.

«Подъемные» за каждого ребенка составляют порядка 100 тысяч дирхамов (это более 1,5 миллиона рублей), плюс пожизненное обеспечение до самой старости, пенсия и образование. Последнее, к слову, для детей локалов бесплатное в любой стране мира.

Приезжие не являются гражданами ОАЭ, а значит не могут рассчитывать на господдержку. Получить гражданство «чужаку» в большинстве случаев просто нереально. Одно из условий, например, спасти жизнь шейху или члену королевской семьи. Более того, по достижении 55-летнего возраста все экспаты должны покинуть территорию ОАЭ, потому как эмиратское государство не содержит «чужих» пенсионеров. Если на территории ОАЭ родился ребенок, а его родители не граждане страны, то гражданства Эмиратов он не получит.

В отношении русских местные арабы достаточно осведомлены. Некоторые даже учились в России и знают о нашей стране. Но больше всего арабов-мужчин интересуют русские женщины.

К сожалению, историй о доступности русских женщин (включая жительниц Украины и Белоруссии) становится все больше. Все дело в непреодолимом желании девушек и женщин выйти замуж за мифического «богатого араба». Правда, частенько девушки просто не понимают, кто перед ними: наследный принц или бедный сириец в арендованном на сутки Бентли.

Несмотря на стереотипы, браков между россиянками и арабами достаточно много. Но в этом случае стоит заметить, что дети их становятся локалами, а русские жены — нет. Жена получает лишь временное содержание, размер которого определяет супруг. И разводов среди таких пар большинство: более 40 процентов всех разводов в ОАЭ происходят в межэтнических браках. Проще говоря, если и удается захомутать араба, то это ненадолго и сродни рабству.

«Водка — медведь — балалайка» — набор этих стереотипов не для жителей Эмиратов. О стране судят по ее гражданам. Для местных современная Россия ассоциируется со страстью ее граждан тратить последние деньги на все подряд — от уличной шаурмы до фешенебельных вилл. Из этого и сложился стереотип, что русские не очень умные, зато очень богатые. А еще Россия для арабов — это зима и Путин. Несмотря на то что Эмираты — проамериканская страна, во многом похожая на США, большинство локалов относятся к нашему президенту как к сильному и уважаемому лидеру.

И, конечно, для местных в России живут самые красивые девушки, но от кого мы этого только не слышали!

Безусловно, я благодарен судьбе и всем причастным людям за возможность пожить и поработать в другой стране. Я прожил в Эмиратах полтора года и с удовольствием вернулся в Россию. ОАЭ — страна-сказка для туристов, а на самом деле — дорогая упаковка из стекла и бетона с пустотой внутри. Я вернусь туда только погостить к друзьям и искупаться. В мире еще много удивительных мест. И меня ждет очередное открытие.