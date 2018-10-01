Художник превращает здания в произведения искусства

Рисунки на стенах домов в последние годы перестали быть чем-то из ряда вон выходящим. Стрит-арт вошел в нашу жизнь благодаря многим талантливым художникам, которым для воплощения своих масштабных замыслов, по всей видимости, мало обыкновенного холста. Да и какой холст сравнится с целой стеной дома?

Некоторые люди не понимают это уличное искусство, другие восхищаются настоящими картинами на стенах. Точно одно — равнодушных нет. А художники просто делают то, что им нравится, превращая фасады зданий в настоящие произведения искусства.

@wd_wilddrawing

Один из таких уличных творцов, раскрашивающих городские улицы, — индонезиец, скрывающийся под ником Wild Drawing, который живет в Греции. Его удивительные рисунки на актуальные социальные и политические темы известны далеко за пределами Афин. Он участвует во всевозможных выставках и фестивалях, но главным своим «предназначением» считает уличную живопись.

@wd_wilddrawing

Его «настенные полотна» можно увидеть не в одной столице мира. Также он делится результатами своего труда с подписчиками личного микроблога.