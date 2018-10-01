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Художник превращает здания в произведения искусства
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Художник превращает здания в произведения искусства 

Рамблер 11 часов назад
Фото: @wd_wilddrawing
Рисунки на стенах домов в последние годы перестали быть чем-то из ряда вон выходящим. Стрит-арт вошел в нашу жизнь благодаря многим талантливым художникам, которым для воплощения своих масштабных замыслов, по всей видимости, мало обыкновенного холста. Да и какой холст сравнится с целой стеной дома?
Некоторые люди не понимают это уличное искусство, другие восхищаются настоящими картинами на стенах. Точно одно — равнодушных нет. А художники просто делают то, что им нравится, превращая фасады зданий в настоящие произведения искусства.
@wd_wilddrawing
Один из таких уличных творцов, раскрашивающих городские улицы, — индонезиец, скрывающийся под ником Wild Drawing, который живет в Греции. Его удивительные рисунки на актуальные социальные и политические темы известны далеко за пределами Афин. Он участвует во всевозможных выставках и фестивалях, но главным своим «предназначением» считает уличную живопись.
@wd_wilddrawing
Его «настенные полотна» можно увидеть не в одной столице мира. Также он делится результатами своего труда с подписчиками личного микроблога.
@wd_wilddrawing
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