За что героя-панфиловца лишили наград

За что героя-панфиловца Ивана Добробабина лишили наград

Иван Добробабин был одним из 28-ми панфиловцев, которые неподалеку от Волоколамска уничтожили 18 танков противника. Погибли почти все. Среди выживших оказался и Добробабин. Он должен был вернуться с фронта героем. Но через 2 года после победы его арестовали, осудили на 15 лет и лишили наград.

Добробабин — не Добробабин

На самом деле фамилия панфиловца вовсе не Добробабин, а Добробаба. Ее заменили сотрудники отдела кадров тракторного завода, мол, так лучше звучит. Иван являлся уроженцем села Перекоп (ныне Харьковская область). Отец его был из крестьян и возглавлял баптистскую общину. После установления советской власти Добробабу-старшего раскулачили и посадили на 2 года. В тюрьме он «встал на путь исправления» и, возвратившись домой, тут же вступил в колхоз.

Его сын Иван закончил только начальную школу. Времена были трудные, поэтому для того, чтобы не быть обузой своей семье, он уехал в Харьков. Там устроился на стройку тракторного завода и одновременно учился на слесаря.

В 1937 году Добробабина призвали в армию. Во время службы, по словам самого панфиловца, он участвовал в боях Халхин-Голе, где получил контузию.

После демобилизации Иван отправился в Киргизию на другую уже всесоюзную стройку Чуйского канала. Там его и застала новость о том, что началась Великая Отечественная война.

Герой или предатель?

В июле 1941 года Добробабин снова отправился на фронт. А 16 ноября того же года он оказался в Московской области у разъезда Дубосеково, где и стал одним из 28-ми героев-панфиловцев, которые ценой собственных жизней уничтожили 18 немецких танков. Поначалу всех их считали погибшими, а потому награды и звания им присвоили с пометкой «посмертно». Однако власти поспешили. Некоторые из участников того боя все-таки выжили. Одним из них и был Иван Добробабин.

Как оказалось впоследствии, Добробабин потерял сознание, а пришел в себя уже после того, как немцы захватили обороняемую советскими героями территорию. Он пытался попасть к своим, но ему так и не удалось этого сделать. В итоге Иван ушел к партизанам. Вскоре его поймали немцы и отправили в можайский лагерь для военнопленных, откуда Добробабин благополучно сбежал и весной 1942 года появился в родном селе.

Служба в немецкой полиции

Из материалов уголовного дела, где имеются показания многочисленных свидетелей, Иван Добробабин служил в Перекопе в немецкой полиции. Как заверял сам панфиловец, другого выбора у него не было. Он решил остаться в родном селе пусть и в качестве полицая, чем работать в Германии. К тому же он собирался тайно помогать односельчанам, а в будущем планировал связаться с партизанами. Добробабин утверждал, что во время его службы в полиции в Перекопе не произошло ни одного расстрела, что он предупреждал жителей об облавах и отправках в Германию.

В 1943 году, когда Красная Армия наконец освободила Харьковскую область от захватчиков, Добробабин решил, что нужно бежать туда, где его никто не знает. Иначе с биографией полицая его не ждало бы ничего хорошего. Так он оказался в Тарасовке Одесской области. Примечательно, что оттуда в 1944 году его снова призвали на фронт. Конечно, о том, чем он занимался в селе Перекоп, он никому не рассказывал.

В том же году Добробабин узнал, что ему в числе других панфиловцев присвоили звание Героя Советского Союза посмертно, он отправил запрос, в котором просил выдать ему награды.

Срок и реабилитация

Иван Добробабин прошел всю войну и за участие в боях и проявленное мужество получил несколько орденов и медалей. Он вернулся в Киргизию, откуда его и призвали, только осенью 1945 года. Однако уже через 2 года он оказался за решеткой за измену Родине.

Добробабину дали 15 лет лагерей и лишили наград «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «За взятие Вены», «За взятие Будапешта». Но все же звания Героя у него отнять не посмели, признавая, что на фронте он сражался отважно.