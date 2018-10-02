Ещё
Ленька Пантелеев: судьба самого дерзкого бандита
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ленька Пантелеев: судьба самого дерзкого бандита 

Русская семерка 15 часов назад
Фото: Русская семерка
Лёнька Пантелеев (настоящее имя Леонид Пантелкин) родился в 1902 году, в 17 лет вступил в Красную армию, воевал с белыми, после Гражданской войны устроился в псковское ВЧК, откуда вскоре был уволен.
По одной версии «по сокращению штатов», по другой — из-за того, что проявил крайнюю неблагонадежность, начав воровать во время проведения обыска.
Затем Пантелеев перебрался в Петербург, где сначала пробовал найти работу, а затем ступил на путь бандитизма — сколотил банду и начал «грабить награбленное». Налеты банда Пантелеева проводила крайне успешно и театрально. Первым влетал главарь и представлялся: «Всем сохранять спокойствие! Это Ленька Пантелеев!». Конечно, за Пантелеевым шла охота, но оперативники раз за разом оставались с носом…
Сегодня это объясняется очень просто — Пантелеев был агентом под прикрытием. Это косвенно подтверждает то, что в составе банды Леньки был ещё один бывший чекист и бывший комиссар батальона Красной армии, член РКП (б). Кроме того, банда Пантелеева ни разу не ограбила казенное учреждение, жертвами всегда становились частные предприниматели.
Осенью 1922 года при попытке ограбления обувного магазина банда Пантелеева попала в засаду. Ленька и его сообщники были арестованы. Суд приговорил их к расстрелу, но в следующую ночь они сбежали из Крестов (единственный удачный побег из этой тюрьмы за всю ее историю). Как Пантелееву удалось это сделать — история умалчивает…
Долго, впрочем, Пантелеев на свободе не гулял. Уже в феврале 1923 года, оказав сопротивление при аресте, он был застрелен оперативниками ГПУ.
Люди упрямо верили, что Пантелеев жив. Чтобы развеять этот миф, по распоряжению властей труп был выставлен на всеобщее обозрение в городском морге. Тысячи людей пришли посмотреть на тело, но родные и близкие его так и не опознали. Да и сделать это было невозможно — пуля попала в лицо.
Русская семерка: последние новости
Что стало с 6-ю тысячами осужденных, оставленных на необитаемом острове Назино Особые люди: кто охранял советских вождей Как отбывали наказание лидеры ГКЧП
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: что вы знаете про семь чудес света1
Тест: знаете ли вы столицы стран4
Что означают российские тюремные татуировки69
Кто на самом деле убил генерала Льва Рохлина2
Сможете ли вы выжить в лесу: тест212
Видео
00:44
Елизавете II подарили искусственную руку
Вещи
03:00
Загадка в Сети заставила пользователей напрячься
Безумный мир
09:15
Что означают российские тюремные татуировки
Истории
00:47
Тюлень атаковал мужчину осьминогом
Безумный мир
04:37
Блогер покорил Сеть гениальным лайфхаком
Вещи
02:56
Гибкая британка помещается в банке высотой 60 см
Люди
10:03
Вещи, которые исчезнут через 5 лет
Вещи
10:15
Реликвии из древности, сильно опередившие время
Безумный мир Вещи
02:55
Интригующие факты о нашем мире
Безумный мир
10:01
Что не так с теорией относительности
Безумный мир Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение