Серафим Саровский: главные загадки

В 1754 году родился Прохор Исидорович Мошнин, которого мы знаем как Серафима Саровского. Один из самых почитаемых русских святых. Его жизнь, служение и путь признания его святости хранят немало загадок: начиная от отношения старца к старообрядчеству до трудностей канонизации.

Канонизация

Впервые документально подтвержденная идея официальной канонизации преподобного Серафима Саровского содержится в письме Гавриила Виноградова к обер-прокурору Святейшего Синода Константину Победоносцеву . В этом документе от 27 января 1883 года содержится призыв «ознаменовать начало царствования» Александра III «открытием мощей благочестивого» Серафима Саровского. Однако благоговейный старец был причислен к святым только через 20 лет, в январе 1903 года. Подобная «нерешительность» Синода некоторыми источниками объясняется «симпатиями» преподобного к старообрядцам. Однако все представляется намного сложнее: церковная власть зависела в той или иной степени от власти государственной в лице императора и его представителя обер-прокурора. И хотя последний никогда не был членом Синода, но контролировал и влиял на его деятельность. Церковь решила занять выжидательную позицию, потянуть время: из 94 документально подтвержденных чудес Саровского старца, описанных с целью его канонизации, была признана только малая доля. Отделить действительный подвиг преподобного от плода воображения рассказчика часто довольно непросто. Синод «не нашел решимости прославить угодника Божия», ожидая «отмашки» императора или промысла Божьего, которые в идеале должны были совпасть.

Старовер

Версия о симпатиях преподобного Серафима Саровского к старообрядцам муссируется с начала прошлого века по настоящий день. О фальсификации общепринятого образа святого как сторонника официальной церкви сообщалось, например, в «бумагах Мотовилова», которые были представлены на Кочующем Соборе 1928 года. Проводился ли такой Собор в действительности — неизвестно. О том, что он состоялся, заявлял человек с сомнительной репутацией — Амвросий (Сиверс). К тому же ряд исследователей (Б. Кутузов, И. Яблоков) признавали реальность Кочующего Собора. В «бумагах» сообщалось, что Прохор Мошнин (Машнин) — имя, которое носил преподобный в миру, — происходил из семьи крипто-старообрядцев — тех, кто последовал за Никоном только формально, в обиходе же продолжал жить и молиться по старорусскому, почти тысячелетнему чину. Якобы это подтверждали и некоторые атрибуты облика Саровского, которыми позднее будут козырять сторонники его «старообрядчества»: медный литой «староверский» крест и лестовка (особый вид четок). Связали с дониконовским православием и строгий аскетизм старца. Однако хорошо известен разговор святого отца со старообрядцами, в ходе которого он просил их «оставить бредни».

Личные мотивы императора

Общеизвестно, что ключевую роль в канонизации Серафима Саровского сыграл последний русский император — Николай II , который лично надавил на Победоносцева для продвижения этого дела. Возможно, здесь не обошлось и без супруги Николая II, Александры Федоровны, которая просила Саровского молиться о даровании «России после четырех Великих Княжон наследника». После рождения цесаревича Их Величества укрепились в вере в святости старца. В кабинете императора даже был размещен большой образ святого Серафима. Крылись ли в действиях Николая II личные мотивы, стремился ли он преодолеть преграды, разъединявшие его с народом, — неизвестно. Как неясно и то, насколько значимым оказалось влияние настоятеля Спасо-Евфимиевского монастыря архимандрита Серафима (Чичагова), который подал императору «мысль о сем предмете» и преподнес «Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря». Впрочем, в императорской семье Саровского старца почитали давно: по легенде его инкогнито посещал Александр I, а 7-летняя дочь Александра II излечилась от тяжелой болезни благодаря мантии святого Серафима.

Письмо

Во время Саровских торжеств по случаю открытия мощей старца Николай II получил так называемое «письмо из прошлого». Послание было написано преподобным Серафимом и адресовано «четвертому государю», который прибудет в Саров «особо обо мне молиться». Что было в письме доподлинно неизвестно — ни оригинала, ни копий не сохранилось. По рассказам дочери Серафима Чичагова, принявший запечатанное мягким хлебом послание Государь положил его в нагрудный карман с обещанием прочесть позже. Когда же Николай прочел послание, «горько заплакал» и был безутешен. Предположительно в письме содержалось предостережение о грядущих кровавых событиях, наставления и укрепление в вере, дабы в трудные минуты тяжких испытаний Государь не пал духом и донес свой тяжелый мученический крест до конца.

Моление на камне

Довольно часто Саровского изображают молящимся на камне. Известно, что преподобный возносил молитву тысячу ночей на камне в лесу и тысячу дней на камне в своей келье. Молитвенный подвиг Серафима Саровского на камне не был документально подтвержден игуменом Саровской обители Нифонтом. Это может быть связано с тем, что в православной традиции коленопреклонение, скорее, исключение, чем правило (на колени опускаются во время перенесения святынь, во время коленопреклоненной молитвы в День Святой Троицы, во время призыва священника «Преклоньше колена, помолимся»). Моление на коленях традиционно считается обычаем Католической церкви и полностью исключается, кстати, у старообрядцев. Существует версия, что подвиг Саровского хотели использовать обновленцы, пытающиеся обрести в лице «братьев-католиков» союзников в деле реформирования «устаревшего православия». Сам же Саровский говорил, что не ведает, будут ли спасены католики, только самому ему без Православия не спастись. По преданию, о своем деянии преподобный сообщил в назидание только немногим в конце своей жизни, а когда кто-то из слушателей засомневался в возможности столь длительной молитвы, да еще и на камне, старец вспомнил о Святом Симеоне Столпнике, который провел на столпе в молитве 30 лет. Но: Симеон Столпник стоял, а не был коленопреклонен. Сюжет «моление на камне» также отсылает к молению о чаше, которое Иисус совершал в ночь своего ареста, стоя на камне.

Медведь, канавка и сухарики

Свидетельств «общения» Святого старца с медведем существует несколько. Саровский инок Петр рассказал, что батюшка кормил медведя сухариками, а начальница Лысковской общины Александра — о просьбах к медведю «не пугать сирот» и принести для гостей меда. Но самым ярким рассказом является история Матроны Плещеевой, которая, несмотря на то, что «без чувств упала», с документальной точностью пересказывает происходящее. Уж не обычное ли тут русское лукавство, желание приобщиться к «славе» Серафима? Ведь перед кончиной Матрона признается, что данный эпизод был придуман неким Иоасафом. По его научению она пообещала поведать историю в момент пребывания в обители членов царской семьи. Споры рождает и созданная еще при жизни Серафима Саровского «канавка Царицы Небесной», по которой сегодня проходят верующие с молитвой Богородице, а в конце пути получают сухарики, освященные в чугунке батюшки, точно такие же, какими угощал своих гостей чудотворец. Имел ли старец право «придумывать» подобный обряд? Известно, что первоначально обустройство канавки носило практическое значение — внушительных размеров ров защищал монахинь от недобрых людей, Антихриста. Со временем и канавка, и серафимовские сухарики, и захваченная с собой землица, и даже постукивания по больным местам тем самым топориком приобрели для паломников огромное значение. Подчас даже большее, чем традиционная церковная служба и таинства.

Обретение

17 декабря 1920 года мощи святого, хранившиеся в Дивеевском монастыре, были вскрыты. В 1926 году в связи с намерением ликвидировать монастырь встал вопрос о том, что делать с мощами: передать в Пензенский союз безбожников или, в случае беспорядков на религиозной почве, группе обновленцев в Пензе. Когда в 1927 году было принято окончательное решение о закрытии обители, большевики, не желая рисковать, постановили, что перевезут мощи Серафима Саровского и прочие реликвии в музей в Москве. 5 апреля 1927 года было осуществлено вскрытие и изъятие мощей. Облаченные в одежды и мантию мощи уложили в синий ящик и, по свидетельствам очевидцев, разделившись на две группы, сели на несколько саней и поехали в разные стороны, желая скрыть, куда именно везут святыню. Предполагается, что мощи проделали путь из Сарова в Арзамас, оттуда — в Донской монастырь. Правда, некоторые говорили, что до Москвы их не довезли (если вообще везли туда). Есть свидетельство, что святые мощи были выставлены для поклонения в Страстном монастыре, пока тот в 1934 году не взорвали. Мощи преподобного были обнаружены в конце 1990 года в запасниках Музея истории религии и атеизма Ленинграда. Одновременно с новостью сразу появились и сомнения насчет того, настоящая ли найдена реликвия? В памяти народной еще были живы воспоминания о саровских монахах, подменивших мощи в 1920 году. Для развенчания мифов была созвана специальная комиссия, которая подтвердила факт подлинности святыни. 1 августа 1991 года святые мощи преподобного Серафима Саровского были возвращены в Дивеевский монастырь.