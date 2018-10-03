Самые красивые принцессы древнего мира 

Красота — страшная сила. Красивая принцесса могла покорять не только сердца рыцарей, но и успешно править страной. За всю историю таких баронесс, королев и принцесс было немало.
Клеопатра
Египетская царица, которая прославилась своей красотой. Ее поклонниками были римские императоры.
Ян-гуйфэй
Была женой китайского правителя. Ян-гуйфэй родом из бедной семьи, но это не помешало императору избрать ее себе в жены.
Анна Болейн
Жена Генриха VIII. Была эталоном красоты того времени. Кроме того, Анна была чрезвычайно умна и имела много поклонников. К сожалению, ее в итоге казнили.
Барбара Радзивилл
Удачно выйдя замуж, Барбара стала королевой Польши. Она считалась одной из самых красивых женщин в стране, ей сочиняли оды и баллады. Радзивилл правила всего год, а после скончалась от неизвестного недуга.
Нефертити
Египетская царица, обладавшая неземной красотой и утонченными чертами лица. По легенде, Египет ранее не видел подобной красоты.
Царица Тамара
Мудрая правительница, обладающая полководческими талантами. Воевала со своим бывшим мужем и разгромила его войско.
Симонетта Веспуччи
Мужчины воспринимали ее как произведение искусства. Многие художники того времени были вдохновлены именно ее красотой. Женщины никогда не соперничали с ней, а наоборот, любили ее за кроткий нрав.
Диана Де Пуатье
Фаворитка Генриха VIII. Знала, что обладает умопомрачительной красотой, и пользовалась этим.
Мария Стюарт
Была королевой Шотландии еще с рождения, но после стала королевой Франции в браке с Франциском II
Анна Ярославна
Была замужем за Генрихом I. Генрих очень любил свою жену, и она воспитала ему троих детей.
Захра Ханом Тадж
Иранская принцесса, имеющая неординарную внешность, но считавшаяся эталоном красоты.