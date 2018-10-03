Самые красивые принцессы древнего мира

Красота — страшная сила. Красивая принцесса могла покорять не только сердца рыцарей, но и успешно править страной. За всю историю таких баронесс, королев и принцесс было немало.

Клеопатра

Египетская царица, которая прославилась своей красотой. Ее поклонниками были римские императоры.

Ян-гуйфэй

Была женой китайского правителя. Ян-гуйфэй родом из бедной семьи, но это не помешало императору избрать ее себе в жены.

Анна Болейн

Жена Генриха VIII. Была эталоном красоты того времени. Кроме того, Анна была чрезвычайно умна и имела много поклонников. К сожалению, ее в итоге казнили.

Барбара Радзивилл

Удачно выйдя замуж, Барбара стала королевой Польши. Она считалась одной из самых красивых женщин в стране, ей сочиняли оды и баллады. Радзивилл правила всего год, а после скончалась от неизвестного недуга.

Нефертити

Египетская царица, обладавшая неземной красотой и утонченными чертами лица. По легенде, Египет ранее не видел подобной красоты.

Царица Тамара

Мудрая правительница, обладающая полководческими талантами. Воевала со своим бывшим мужем и разгромила его войско.

Симонетта Веспуччи

Мужчины воспринимали ее как произведение искусства. Многие художники того времени были вдохновлены именно ее красотой. Женщины никогда не соперничали с ней, а наоборот, любили ее за кроткий нрав.

Диана Де Пуатье

Фаворитка Генриха VIII. Знала, что обладает умопомрачительной красотой, и пользовалась этим.

Мария Стюарт

Была королевой Шотландии еще с рождения, но после стала королевой Франции в браке с Франциском II Анна Ярославна

Была замужем за Генрихом I. Генрих очень любил свою жену, и она воспитала ему троих детей.

Захра Ханом Тадж

Иранская принцесса, имеющая неординарную внешность, но считавшаяся эталоном красоты.