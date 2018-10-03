Невероятные истории успеха детей

Эти истории с одной стороны вселяют надежду, а с другой — заставляют ненавидеть себя. Этим богачам не было и двадцати лет, когда они пришли к успеху.

Логан Галефф

Родители Логана рассказывают, что он начал готовить в возрасте двух лет, а уже в девять мальчику удалось выиграть конкурс рецептов "Самый креативный сэндвич". Эта победа дала старт его успешной кулинарной карьере: он уже стал счастливым обладателем нескольких престижных поварских наград, выпустил не одну книгу, а также принимал участие в нескольких передачах на телевидении.

Остин Джексон

В тринадцать лет парень основал Zuram — компанию, которая сосредоточилась на создании сайтов для малого бизнеса. Вначале первым и основным клиентом Остина был его дядя, но затем компания выросла и из небольшого семейного дела превратилась в законный бизнес. Сегодня с Джексоном работают больше тридцати клиентов, и останавливаться Остин не собирается.

Эшли Куолс

В 2004 году, когда Эшли было четырнадцать лет, она создала незатейливый сайт Whateverlife, на котором стала выкладывать шаблоны для соцсети Myspace и консультировать по основам HTML. Шаблоны пришлись по вкусу подросткам, и мало-помалу посещаемость Whateverlife превысила совокупный трафик популярных подростковых онлайн-журналов Seventeen, Teen Vogue и CosmoGirl!. По некоторым данным, сегодня доход от Whateverlife составляет 70 000 долларов в месяц