Какую судьбу готовил Гитлер СССР после своей победы

Гитлер был абсолютно уверен в своей победе над СССР. Он заблаговременно разработал план обустройства захваченной территории. Этот документ носил название «Директива №32». Главной проблемой Германии Гитлер полагал нехватку земель для обеспечения должного уровня процветания. Для решения этой задачи, утверждают некоторые историки, и была развязана Вторая мировая.

Территориальные коррективы после захвата СССР

На европейской части материка Гитлер собирался господствовать вместе с фашистской Италией. Россия и прилегающие к ней «окраины» (Прибалтика, Белоруссия, Кавказ и пр.) полностью принадлежали бы «Великой Германии».

В документе от 1 марта 1941 года Гитлер четко расписал планы, касающиеся территории от Вислы до Уральских гор. Сначала ее нужно было полностью разграбить. Эта миссия называлась «планом Ольденбурга» и была поручена Герингу. Затем территорию СССР планировалось поделить на 4 инспектората:

— Голштинию (бывший Ленинград);

— Саксонию (бывшая Москва);

— Баден (в прошлом Киев);

— Вестфалию (переименованный Баку).

По другим советским территориям у Гитлера было следующее мнение:

Крым: «Крым должен быть очищен полностью от своего теперешнего населения и заселен исключительно немцами. К нему должна быть присоединена Северная Таврия, которая также войдет в состав Райха».

Часть Украины:«Галиция, принадлежавшая бывшей Австрийской Империи, должна стать частью Райха».

Прибалтика: «Все балтийские страны должны быть включены в состав Райха».

Часть Поволжья: «Область Поволжья, заселенная немцами, также будет присоединена к Райху».

Кольский полуостров: «Мы сохраним за собой Кольский полуостров ради рудников, которые там находятся».

Экономическое и административное управление инспекторатами возлагалось на 12 бюро и 23 комендатуры. Все продуктовые запасы оккупированных территорий переходили под управление министра Баке. Гитлер предполагал кормить немецкую армию первые годы только продуктами, которые вырастили захваченные народы. Массовую гибель славян от голода глава Рейха воспринимал как должное.

Управление западными территориями отводилось Гиммлеру, восточными — Альфреду Розенбергу , идеологу национал-социалистической партии Германии. К последнему сам Гитлер относился настороженно, считая его не вполне адекватным. Восток России должен был стать полем для его ненормальных экспериментов.

Во главе крупных городов Гитлер собирался поставить самых ярых своих сторонников. В конечном итоге территория СССР должна была быть поделена на 7 отдельных государств, которые становились «феодальными придатками» Германии. Фюрер мечтал сделать их раем для немцев.

Какая судьба была уготована местному населению

Захваченные земли Гитлер намеревался заселить немцами. Это позволяло в разы увеличить немецкую нацию и сделать ее значительно сильнее. Фюрер заявлял, что он не «адвокат других народов». Армия фашистов должна была отвоевать место под солнцем только для процветания немцев.

В будущих немецких колониях планировалось возвести элитные поселки и города со всеми удобствами. Коренное население Гитлер предполагал выселить на наименее плодородные земли — за Урал. На территории немецких колоний предполагалось оставить около 50 миллионов коренных жителей (русских, белорусов и пр.). Славянам в этом «немецком раю» была уготована роль «обслуживающего персонала». Они должны были работать на фабриках и фермах на благо Германии.

Экономика и культура

Гитлер предполагал держать местное население на самом низком уровне развития, чтобы они не бунтовали. Ассимилироваться с «истинными арийцами» порабощенные славяне не имели права. Немцы должны были жить от них отдельно. Их полагалось тщательно охранять от любых покушений со стороны аборигенов.

Чтобы держать рабов в полном повиновении, им не следовало давать знаний. Ни один учитель не имел бы права прийти к русскому, украинцу или латышу и учить его грамоте. Чем примитивнее народ, чем ближе по уровню развития к стаду и тем легче им управлять. На это Гитлер и рассчитывал.

Порабощенный народ получал бы только импортную продукцию и был бы от нее полностью зависим. Рабам не полагалось: учиться, служить в армии, лечиться, ходить в театры, развивать свою культуру и национальную самобытность. Гитлер решил оставить для развлечения рабов только музыку, потому что она вдохновляет на труд. У подчиненных народов следовало поощрять коррупцию. Она развращает, ослабляет нацию, и ее легче держать в повиновении.

«Никогда в будущем, — заявил Гитлер, — не должно быть допущено образования военного могущества к западу от Урала, даже если бы нам пришлось бороться 100 лет, чтобы помешать этому. Все мои преемники должны знать, что положение Германии прочно лишь постольку, поскольку к западу от Урала нет иной военной державы. Наш железный принцип отныне навсегда будет заключаться в том, что никто другой, кроме немцев, не должен носить оружие. Это главное. Даже если мы найдем нужным призвать подчиненные народы к несению военной службы, — мы должны от этого воздержаться. Одни немцы смеют носить оружие и никто больше: ни славяне, ни чехи, ни казаки, ни украинцы».