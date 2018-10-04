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Почему шаолиньские монахи обладают огромной силой
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Почему шаолиньские монахи обладают огромной силой 

Рамблер 2 часа назад
Наверняка вы не раз слышали про шаолиньское кунг-фу, и это неудивительно. Всем известно, что шаолиньские монахи отличные воины. Но откуда у них такая сила и выносливость?
Все началось еще в 495 году, когда был основан Шаолинь. Правда, буддистским храм стал лишь через 100 лет. В 500 году в храм пришел индийский монах Бодхидхарма и показал местным монахам, как можно улучшить навыки медитации и поддерживать отличную физическую форму.
День монаха начинается с двухчасовой медитации. Если кто-то на ней засыпает, его бьют палкой. После этого проводится первая утренняя тренировка. Далее жители храма идут купаться в горном потоке и делать массаж, который необходим телу для поддержания хорошей формы. После небольшого завтрака проходит основная тренировка.
Монахи почти не отдыхают и тренируют свою выносливость практический беспрерывно. У них есть лишь один час для того, чтобы связаться со своими родными и близкими, а также заняться своими личными делами.
Именно благодаря таким тренировкам они сильные, даже если не выглядят таковыми.
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