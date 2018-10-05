Адам Райнер: карлик, превратившийся в гиганта

В истории есть множество упоминаний о великанах и карликах. Но человек, который был и тем, и тем одновременно, известен лишь один.

В 1899 году в австрийской семье Райнеров родился вполне обычный мальчик, которого назвали Адамом . Ребенок ничем поначалу не отличался от обычных младенцев, но вскоре родители начали замечать неладное. К 15 годам рост Адама составлял всего 130 см. За последующие четыре года мальчик вырос всего на 12 см и на этом его рост прекратился. Стало понятно, что Райнер-младший останется карликом.

Но Адам отличался от других карликов: он носил обувь 43 размера, а при коротком туловище имел очень длинные руки и ноги. При этом конечности и стопы молодого человека продолжали расти.

Но еще более удивительным оказалось то, что в возрасте 26 лет рост Адама начал очень быстро увеличиваться. В 32 года Райнер вырос до 218 см и продолжал тянуться вверх! Специалисты «наградили» его новым диагнозом — гигантизм.

Странный феномен заинтересовал врачей и при обследовании они обнаружили у Адама опухоль в голове, которая, по мнению специалистов, и стала причиной гигантизма. Правда, почему он изначально был карликом, врачи определить не сумели.

Райнер решился на операцию по удалению опухоли. Но это не слишком помогло: Адам продолжал расти, правда, не так активно, как ранее, но все равно «набирал» сантиметры в высоту.

Невероятно высокий рост негативно сказался на здоровье гиганта: Адам заработал искривление позвоночника, вскоре просто не смог ходить, затем ослеп на один глаз и оглох на одно ухо. Врачи разводили руками: помочь мужчине они оказались не в силах.

Скончался удивительный карлик-гигант в 1950 году. К этому времени его рост достиг 234 см. До сих пор его феномен не разгадан специалистами.