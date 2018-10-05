Тест: какой из вас учитель

День учителя в нашей стране официально отмечается с 1965 года. Раньше этот праздник приходился на первое воскресенье октября, а педагогов было принято поздравлять в пятницу накануне. Но с 1994 года у Дня учителя появилась постоянная дата — 5 октября, которая совпадает со Всемирным днем учителей, установленным ЮНЕСКО

Сегодня поздравляют всех, кто имеет отношение к образованию. Поздравления принимают не только школьные учителя и преподаватели вузов, но и воспитатели, тренеры, инструкторы — словом, все кто умеет и любит учить как детей, так и взрослых. Однако больше всего воспоминаний у нас связано со школой, и то, какими они получились — грустными или радостными — во многом зависит от учителей.

Пройдите наш тест и узнайте, каким учителем вы могли бы стать, если уже не стали, конечно.